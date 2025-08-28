追加預算遭質疑回編率過高 賴惠員批在野惡刪預算才荒謬

民進黨立委賴惠員批評在野黨惡意刪減預算才是最大荒謬。（賴惠員國會辦公室提供）

2025/08/28 12:46

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院財政等委員會今日審查「114年度中央政府總預算追加預算案」。針對立法院預算中心質疑「回編率偏高」，財委會民進黨籍召委賴惠員認為，回編率高低不是重點，重點是當初總預算審查時，在野黨惡意刪減才是最大荒謬。

賴惠員表示，在野黨審查今年度總預算時，創下史上最大刪減規模，總計刪除高達2076億元，占總預算6.6%，其中更有636億元未明定項目，要求行政院自行「找錢刪」，顯示審議過程粗糙隨意，導致後續政策推動嚴重受阻。

賴惠員舉例，在丹納絲颱風與728豪雨肆虐台南之前，農業天然災害救助基金就遭砍9千萬元，已嚴重影響農民災損補助及農業韌性強化，未來在氣候劇烈變遷的環境下，關乎農民救命錢的部分，追加編列勢在必行。

在公共衛生部分，賴惠員批評，疾管署預算遭在野黨亂砍，才造成此次追加預算回編率高達99%。她強調，近期中國傳出屈公病，丹娜絲颱風過後也須嚴防登革熱，再加上即將進入秋冬呼吸道傳染病高峰期，公費疫苗施打與防疫宣導都極為重要，這些必要的經費本來就該編回來。

賴惠員指出，更荒謬的是，監察院業務費遭在野黨砍掉96.5%，甚至還「超刪」2596萬元，形同讓監察院一整年無法正常運作。她痛批，這種無視憲政機關運作需要的刪減方式，已嚴重影響國家治理。

最後，賴惠員強調，回編率高低只是表象，真正關鍵是政府該有的合理經費不應被惡意刪減。她呼籲，國會應回歸理性專業的預算審查，避免在野黨因政治算計而犧牲國家治理與人民權益。

