國民黨魁選舉登記、補繳黨費都展延 張雅屏：恐引人頭黨員

前國民黨副秘書長張雅屏。（資料照）

2025/08/28 12:18

〔記者施曉光／台北報導〕針對國民黨昨日中常會決定把原定9月1日至5日黨主席選舉參選人領表登記時程延後2週，黨中央日前還以「對抗大罷免」、「可能導致漏交黨費」為由，將黨員取得黨主席選舉投票資格的補繳黨費期限從原已截止的6月18日，展延至今（28）日；日前宣布考慮參選黨主席的前國民黨副秘書長張雅屏今質疑，此舉讓人聯想是否因人設事，導致再次出現大量人頭黨員？

張雅屏強調，希望不要因此讓好不容易重獲多數人民的一點點好感，全都糟蹋殆盡，「若連主席選舉的規則都可以如此變動，有甚麼臉面去監督不遵守憲法與法令的民進黨政府？這樣的選舉還有什麼參加的意義？」

張雅屏表示，建立與孩子的信任是最重要的一個關卡，有時因為特殊狀況，而必須改變甚至取消原先訂好的規則，往往孩子是不能接受的，這就是破壞信任，通常需要一定程度的說明，甚至補償才能保持彼此的信任，政治也是一樣，近10年國民黨曾經做過很多對的事，但也做過蠢事，當年的「換柱事件」就是「破壞規定，程序不正，權力傲慢，因人設事」，其後果就是2016大選國民黨幾乎滅頂。

張雅屏強調，2025年黨主席選舉細則為7月30日中常會通過，當時已經歷經7月26日的第一次大罷免，而且清楚知道8月23日還有一次，原本規定9月1日啟動黨主席參選人領表登記作業，也經中常會背書通過，應有其道理，但近1個月後，昨天中常會的變更，讓人聯想是否因人設事？是否將再次出現大量人頭黨員？

張雅屏指出，2017年的國民黨主席改選，就曾經出現這個問題，當年他還是組發會主委，負責辦理選務，並執行選舉黨員清冊工作，當時有黑道入黨問題，有地方派系人頭黨員問題，黨費出現一繳就3000多人甚至7000、8000人的情況，當年疑似人頭黨員約8萬多個，經全面電話詢問是否自行加入國民黨後，剩餘約5萬位。

