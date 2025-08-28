為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    大罷免失利民進黨議員拋5點行動倡議 籲賴總統重視地方想法

    桃園市議員許家睿、魏筠等多位民進黨籍議員共同發起5點行動倡議，籲賴總統正視危機。（資料照）

    2025/08/28 12:11

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕726、823大罷免落幕後，全國多位民進黨籍市議員，包含桃園市議員魏筠、許家睿共同發起5點行動倡議，從憲政、經濟、綠能供電到黨務改革，透過地方議員的觀點，提供調整方向，齊聲呼籲賴清德總統正視危機，強化地方溝通與重視地方想法。

    5點行動倡議包含「守護憲政」，盼朝野共同協商與溝通，一同守護憲政；「經濟安全」，因應關稅衝擊，保障國際訂單，佈署後川普時代全球供應鏈；「先維綠查」，研發包含核融合地熱等先進能源、建立分散式電網及儲電設施維持供電穩定、擴大多元綠能持續降低碳排空污、徹查弊案，清除能源蟑螂；「地方主義」，賴總統應評估召開地方自治國是會議，就區域均衡、行政區域重劃、整併直轄市與縣市、調整鄉鎮市展開審議；「黨務改革」。民進黨應徹底改變原有的科層體制與官僚文化浴火重生，即時回應輿論及反應議題。

    魏筠表示，台中市議員黃守達與各議員討論提出5倡議，地方議員覺得有些政策意見交換有些不通暢，另財劃法修正後，地方財源增加，執政團隊更應重視地方想法，由下而上的傳達，作資源分配，趁此時間點，藉地方議員觀點的倡議，盼給執政團隊或中央黨部一些調整方向。

    許家睿表示，希望賴政府多傾聽地方聲音，議員是地方基層的民意代表，推動政務時多會遇到民眾對於執政團隊的不理解與各種聲音，因此建議強化地方溝通、推動能源轉型，憲法法庭無法運作的問題必須解決，還有因應地方財劃法的修正，地方政策自主性也應同步提高、檢討。他認為，大罷免過後是好的調整時機，希望執政團隊重視，「如要調整，就應讓全民有感。」

