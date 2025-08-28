為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    連署黨團幹部改選 王世堅「簽了」：對柯總召的溫柔永不止息

    民進黨立委王世堅。（資料照）

    2025/08/28 11:44

    〔記者李文馨／台北報導〕大罷免落幕，綠營檢討聲浪指向立法院民進黨團總召柯建銘，民進黨秘書長徐國勇召集各派系，研擬發起改選黨團幹部連署書。反對大罷免的民進黨立委王世堅今天表示，他已經簽下連署書，強調這沒有個人情緒，而是回應社會期待；他也說，他對柯建銘的溫柔是永不止息的，但面對國家大事要理性優先，相信柯建銘最後一定會接受多數委員的看法，男子漢大丈夫要敢作敢當。

    總統賴清德每週三召集的高層會議，自8月起擴大納入立法院民進黨團7長，被解讀為逼迫柯建銘「釋出兵權」。徐國勇26日邀集各派系開會，傳達賴總統盼改組立院黨團的意志，席間確認將請總統府秘書長潘孟安出面與柯商談，如無結果，將發起立委連署改選黨團幹部。

    王世堅今天在立法院受訪表示，他拿到連署書也簽名了，他認為黨應該迅速的回應社會期待，而且黨團確實應該進行檢討，這沒有個人情緒；他強調，他尊重且感謝柯建銘這麼多年來為黨的付出，但是還是希望黨團能夠有新氣象，民進黨應該在大罷免結束後，做徹底檢討反省。

    對於未來總召人選，王世堅說，他對人選完全沒有概念，只是認為黨團應該重新改選，人選自然而然就會有，黨團有這麼多優秀委員，這點不管總召或黨團全體，其實都不必去憂慮。

    媒體詢問，他對柯建銘最後的溫柔可以到什麼時候？王世堅語塞數秒後說，「這......最後的溫柔是......是......永不止息的」，「同志之間的關懷還是有，柯總召應該感受得到，每位委員與他相處這麼久，對他這份情感都是在的」，不只他自己，但是情感歸情感，在處理公事、國家大事，當然要理性優先，感情必須放一邊。

    王世堅說，即便他今天講這樣的話，心裡還是惦記說，柯建銘是不是能夠聽進這些話，也好好做一些省思。他個人認為，柯建銘最後一定會接受多數委員的看法，因為多數是反映現在社會的聲音，且男子漢大丈夫要敢作敢當。

    他提到，他反對大罷免，所以受到很多支持者、同溫層的圍剿，有些甚至到咒罵、侮辱地步，但他必須接受，此時此刻結論出來了，柯建銘也必須接受這樣的結果，要順從民意、要敢作敢當、勇於負責。

