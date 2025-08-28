獨家》潘孟安昨晚登門勸退 柯建銘「7字」回應

民進黨團總召柯建銘（圖右）面臨黨內逼退，總統賴清德則強調黨團改選更符合社會期待。（資料照）

2025/08/28 11:29

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免落幕，綠營將矛頭指向立法院民進黨團總召柯建銘，黨秘書長徐國勇醞釀發起立委連署全面改選黨團幹部；總統賴清德今（28）日親自表態，指黨團改選會更符合社會的期待。據本報掌握，總統府秘書長潘孟安昨天（27日）晚間親自拜訪柯建銘，盼柯主動讓步。對此，柯僅回應，「此時無聲勝有聲」。

總統賴清德每週三召集的高層會議，自8月起擴大納入立法院民進黨團7長，被解讀為逼迫柯建銘「釋出兵權」。徐國勇26日邀集各派系開會，傳達賴總統盼改組立院黨團的意志，席間確認將請總統府秘書長潘孟安出面與柯商談，如無結果，將發起立委連署改選黨團幹部。

賴清德今出席「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）開幕典禮時接受媒體訪問，談到當前局勢充滿挑戰，府、院、黨、黨團都應該做必要的改組或改選，如果黨團改選，相信會更符合社會的期待。

民進黨團幹事長吳思瑤則說，內閣進行人事改組，黨務部門再精進調整，執政黨團也有責任檢討再出發，她個人依舊非常正向、健康看待黨內反省作為，期待制度改革，避免對個人的攻擊。

對此，柯建銘僅低調表示，此時無聲勝有聲。

