內閣改組》賴清德：秉持3原則、盼達成4優先目標

總統賴清德今日表示，本次內閣改組秉持重用年輕人、重視專業、重視經驗等3個特色。（記者王藝菘攝）

2025/08/28 11:19

〔記者黃靖媗／台北報導〕行政院昨（27）日公布16名新內閣成員。總統賴清德今日表示，本次內閣改組秉持重用年輕人、重視專業、重視經驗等3個特色，希望內閣調整後，能以經濟、民生、青年、弱勢等4個優先為目標。

第53屆「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）今日上午舉行開幕典禮，邀請總統賴清德、立法院長韓國瑜致詞。

針對內閣改組議題，賴清德會後受訪表示，內閣已經上任一年多，加上國內外的挑戰多，在這個時候內閣做調整 讓內閣更有行動力、更有行政效率、更能夠貼近民意，這是必要的。

賴清德指出，這次調整包括新成立的運動部，還有其他相關部會，總共部長跟次長有16個之多。秉持重用年輕人、重視專業、重視經驗等3個特色。

重用年輕人方面，賴清德指出，運動部長由兩屆奧運金牌李洋擔任，行政院秘書長由張惇涵擔任；重視專業方面，國發會由中經院前院長葉俊顯擔任，經濟部由龔明鑫來擔任，一個是個體經濟的專家、一個是總體經濟專家；重視經驗方面，衛福部長由石崇洋擔任、數發部長由林宜敬來擔任。

賴清德表示，希望內閣重新調整後，能夠以4個優先來作為目標，第1個是經濟發展優先、第2個是民生優先、第3個是青年優先、第4個是弱勢優先，也祝福整個內閣，未來各項施政都能夠接近民意的要求、更符合社會的期待。

