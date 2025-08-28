國民黨主席改選 吳靜怡：在等「戰鬥藍」的那個男人？

前中廣董事長趙少康。（資料照）

2025/08/28 12:36

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕宣布不參選國民黨主席後，現任主席朱立倫也無意爭取連任，外傳有藍營大咖人物將跳出來參選。對此媒體人吳靜怡表示，國民黨黨主席的人選，是不是在等戰鬥藍的那個男人？

吳靜怡在臉書PO文表示，朱立倫在中常會宣佈，黨主席登記領標時間改為9月15日至19日領表，而10月18日投票時程不變，這是為了給盧秀燕思考，還是給朱立倫自己緩衝呢？

「女人說不要就是真的不要！」吳靜怡指出，所以請國民黨的男人，不要整天要盧秀燕承擔！如果國民黨氣勢這麼旺、人才這麼多，何苦一定要盧秀燕？人家有說她人生勵志選總統嗎？沒有啊！那是黃國昌吧！

吳靜怡列出目前網路整理國民黨表態參選黨主席名單：孫健萍（現任國民黨中央常務委員）、卓伯源（前彰化縣縣長）、張亞中（現任孫文學校總校長）、張雅屏（前國民黨副秘書長）、鄭麗文（前立法委員）、羅智強（現任立法委員）、謝典林（現任彰化縣議會議長）。

吳靜怡直言，在郝龍斌還沒有要宣佈參選之前，國民黨黨主席誰要參選的議題，都當作假議題。

