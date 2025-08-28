台灣官員無法派駐香港 陸委會諮委籲調整對港政策

陸委會諮詢委員指出，委員建議，應持續觀察香港情勢變化，並參考世界各主要國家對港立場，適時調整我對港政策，以維護國家安全。（資料照）

2025/08/28 11:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會日前舉行諮詢委員會議，針對「年來美中關係發展對香港之影響觀察」進行討論。部分委員建議，我政府官員無法派駐香港，凸顯港府對台事務相對謹慎、自我限縮。政府應適時調整我對港政策，以維護國家安全。

陸委會諮委會議召開時，學者以「新．攻勢現實主義理論」分析美中關係整體方向，認為由於2008年起，美中相對實力差距持續收窄趨勢不變，美中朝向競爭的整體方向將保持不變。

學者提及，香港的地緣橋梁角色在2020年後並未完全終結，特別是在經貿金融面向。雖然香港議題近年在美國政壇的關注度有所減弱，但未見美國在香港之競爭態勢有所變化，美國國務卿魯比歐是美國對港政策關鍵人物。另建議，應以大國競爭理論框架，長期追蹤香港特殊地位的各個面向，持續檢討對港政策。

陸委會指出，部分委員認為，2020年以來香港地區總部數目及香港金融業機構單位數目雖無明顯下滑，惟香港上市公司中資比重、中資銀行數目逐年升高、樓價下跌、外資撤資情形等，亦為觀察香港經貿、金融變化的重要指標。

部分委員表示，近年港府治理能力削弱、國安教育強化、國安指導方針深入各領域、中生升讀香港各大學比例上升，香港社會已與過往有很大不同。

委員觀察，台灣經濟部及交通部觀光署得以派員派駐上海，反觀我政府官員無法派駐香港，凸顯港府對台事務相對謹慎、自我限縮。陸委會香港辦事處雇員在港工作艱辛，應多予關懷、鼓勵。

也有委員建議，應持續觀察香港情勢變化，並參考世界各主要國家對港立場，適時調整我對港政策，以維護國家安全。

