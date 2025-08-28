為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    綠高層再出招逼退柯建銘？郭國文：已連署黨團幹部改選

    民進黨立委郭國文。（記者陳政宇攝）

    民進黨立委郭國文。（記者陳政宇攝）

    2025/08/28 10:43

    〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免落幕，綠營檢討聲浪指向立法院民進黨團總召柯建銘，黨秘書長徐國勇召集各派系，研擬發起改選黨團幹部連署書。被視為賴總統子弟兵的民進黨立委郭國文今（28日）證實，他已簽下連署書，但這並非針對個人，而是期盼黨團改組、迎來新氣象。

    總統賴清德每週三召集的高層會議，自8月起擴大納入立法院民進黨團7長，被解讀為逼迫柯建銘「釋出兵權」。徐國勇26日邀集各派系開會，傳達賴總統盼改組立院黨團的意志，席間確認將請總統府秘書長潘孟安出面與柯商談，如無結果，將發起立委連署改選黨團幹部。

    連署書內容指出，大罷免雖是公民自主發起活動，但民進黨身為罷團後盾，經過社會力激盪仍功敗垂成，結果與預期顯有落差，導致輿論檢討聲浪不斷，支持者失望沮喪；為表回應民意決心，民進黨團也應即刻思考立院攻防路線調整，透過幹部改選重整，以全新面貌迎接新會期挑戰，黨團幹部含總召以降，應立即在本會期重新改選，以示改革並重新出發決心。

    對此，郭國文今受訪強調，該份連署書並非針對個人，而是集體的聲明，希望整個黨團改組能迎來新氣象，他也已簽署。

    至於有黨團成員表態不簽？郭國文則回應，黨團本來就多元，每個人都有不同主張，最後結果就是黨團一起做決定，黨團內部會先進行討論，本週五（29日）可能將進一步研議，每個人都可以表達自己的意見。

