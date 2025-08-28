為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    痛批內閣改組「大笑話」 黃國昌：罵民眾黨的劉世芳竟留任

    立委黃國昌痛批內閣改組是「大笑話」。（記者方賓照攝）

    立委黃國昌痛批內閣改組是「大笑話」。（記者方賓照攝）

    2025/08/28 11:31

    〔記者林哲遠／台北報導〕行政院長卓榮泰24日啟動內閣改組，共有16位閣員調整異動。民眾黨主席黃國昌今（28）日受訪時痛批，這場內閣改組「真是場大笑話」，目前擺出來的就是「鬥爭內閣」，並點名內政部長劉世芳「驍勇善戰」，會陪行政院長卓榮泰下鄉、罵民眾黨「吃台灣米做中國鬼」的一定要留任，反觀衛福部長邱泰源這種「沒戰力」的，不敢出來罵在野黨的、不敢說要剿匪的就被換掉。

    黃國昌指出，這不僅僅是在小圈圈找人，若這種幅度還把它稱為「內閣改組」的話，真是一場大笑話，更嚴重的是，過去這段時間，在撕裂台灣社會、在抹紅、抹黑在野黨，用他們手上權力追殺在野黨的這些部長，沒有一個被換。

    「賴清德、卓榮泰用人標準是什麼？」黃國昌諷刺說，像是內政部長劉世芳這種「驍勇善戰」，會陪卓榮泰下鄉，罵民眾黨「吃台灣米做中國鬼」的劉世芳一定要留任，像法務部長鄭銘謙這種「功在黨國」、「控制司法檢調」，幫民進黨「追殺政治競爭對手」的，一定要留任。

    黃國昌繼續酸說，像是衛福部次長呂建德在726罷免後說「剿匪還沒成功，要繼續剿匪的」，這種就要留用；像衛福部長邱泰源這種沒戰力的，不敢出來罵在野黨的、不敢說要剿匪的，這種沒戰力，就要換掉。

    「這次所謂的內閣改組，根本是一場大笑話！」黃國昌痛批，目前擺出來的就是鬥爭內閣，要繼續鬥下去，追殺內閣、撕裂台灣社會、追殺在野黨，這就是這次所謂的重新調整內閣閣員所展現出來的意義。

