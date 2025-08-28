批補助款成「申請制」 藍黨團：想讓地方向部會「求爺爺拜奶奶」？

國民黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強、立委賴士葆等人上午召開「地方一般性補助款改申請制？ 賴政府違法亂紀 惡性不改！」記者會。（記者方賓照攝）

2025/08/28 10:39

〔記者林哲遠／台北報導〕台北市長蔣萬安抨擊行政院主計總處擴大解釋一般性補助款「總額不變」，藉此砍個別縣市的補助款；主計總處昨澄清，新版「財劃法」是指中央政府給予地方政府的一般補助款總額，不得少於修法前，非指個別縣市政府的數額。對此，國民黨立院黨團今召開記者會批評，政院將地方補助款改為「申請制」，是想讓各地方政府向部會「求爺爺拜奶奶」，黨團將提法案反制。

國民黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強、立委賴士葆等人上午召開「地方一般性補助款改申請制？ 賴政府違法亂紀 惡性不改！」記者會。

請繼續往下閱讀...

王鴻薇指出，新版「財劃法」規定，中央政府給予地方政府之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數。豈料，行政院現在又在亂搞了，想要主導地方補助款，把一般補助款改為要「個別」向部會申請，就是想讓各地方去向部會「求爺爺拜奶奶」，如此黑箱做法，國民黨團絕不接受。

賴士葆也說，現在中央想把地方補助抓在手上，讓地方補助款變成要地方去申請，金額多少還要看中央臉色。因此，國民黨團已提出「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法修正草案」明定各縣市的補助款不得少於去年，該案目前已付委了，但目前還沒排審。

羅智強痛批，時任台南市長賴清德曾說「中央不該集權又集錢」，現在華麗轉身後，身為總統的賴清德卻自我打臉，地方補助款給多給少現在是看賴清德、行政院高興。

他批評，那乾脆把憲法、地方自治都廢掉，官派縣市長最快了，難道以後地方教育、交通、照顧弱勢等經費都要仰人鼻息嗎？呼籲民進黨區域立委站出來，為自己的選民站出來。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法