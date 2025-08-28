為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    綠營高雄市長初選 邱議瑩直搗小港搶攻賴瑞隆本命區

    邱議瑩（前排右五）直搗賴瑞隆本命區，於小港福德寺舉行座談會。（記者葛祐豪翻攝）

    邱議瑩（前排右五）直搗賴瑞隆本命區，於小港福德寺舉行座談會。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/08/28 10:34

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長初選廝殺激烈，邱議瑩昨（27日）晚直搗對手賴瑞隆本命區，於小港福德寺舉行「傾聽共贏」座談會，現場湧入爆滿數百支持者；賴瑞隆則關心邱議瑩轄區的災後復原問題，籲中央加速防災建設。

    座談會中，邱議瑩提出7項市政願景，包括「爭取南星新機場，小港機場重新重新開發為商業為主的多功能園區並解除周邊限高令」、「推動長照3.0代金制度」、「提升義警義消待遇，強化志工與市政聯繫」、「小港醫院強化職業傷害的急診及專業」、「加速小港林園線與國道七號，改善高雄港聯外道路安全」、「持續爭取大林蒲遷村優惠條件」、「加速大業北路綠地開闢」。

    針對小港居民十分關心的三元電池後續處理，邱議瑩也表示「沒有安全，不准復工，會強力要求經濟部與市府監督安全補救作為，並要求廠商加強與地方溝通」，一定會確保居民權益與生命財產安全。

    這場座談會包括議員鄭光峰、議員參選人黃雍琇、林浤澤助講力挺；邱議瑩肯定鄭光峰在議會「嗡嗡嗡」的勤奮問政，也感謝黃雍琇發揮志工精神，組成「高雄贏志工大隊」，集結各行各業精英為高雄打拼；敬佩林浤澤南漂返鄉服務，對長輩的照顧無微不至。

    對手賴瑞隆則關心邱議瑩轄區的災後復原問題，他昨天於立法院聯席會議，審查「中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」中，要求那瑪夏民生橋納入特別預算修建，確保當地交通不中斷；另728豪雨後，原鄉供水脆弱更加明顯，那瑪夏、桃源、茂林3區提出改善計畫，籲請中央務必加速審查與核定，讓原鄉居民在極端氣候下，也能獲得穩定安全的供水。

    賴瑞隆要求那瑪夏民生橋納入特別預算修建。（賴瑞隆提供）

    賴瑞隆要求那瑪夏民生橋納入特別預算修建。（賴瑞隆提供）

