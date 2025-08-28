為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    苗栗獲中央2重大計畫補助 鍾東錦發文感謝：為人民可以合

    客委會年度「客庄創生環境營造計畫」專案審查結果出爐，苗栗縣南庄田美永和宮修復工程等4案獲核定補助逾1.9億元。（資料照）

    客委會年度「客庄創生環境營造計畫」專案審查結果出爐，苗栗縣南庄田美永和宮修復工程等4案獲核定補助逾1.9億元。（資料照）

    2025/08/28 10:16

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕客委會年度「客庄創生環境營造計畫」專案審查結果出爐，苗栗縣共有4案獲核定補助逾1.9億元，另日前教育部也核定近8400萬元經費改善縣內33所學校廁所。苗栗縣長鍾東錦昨（27）日晚間於臉書發文感謝客委會、教育部，並希望無論中央或地方，派系或政黨，「為人民，可以合」。

    「客庄創生環境營造計畫」專案審查結果，苗栗縣南庄田美永和宮修復工程、原台灣省糧食局苗栗倉庫二期修復工程、大湖鄉彼岸吊橋改善工程、西湖鄉圖書環境改善二期工程等4項計畫獲核定補助，總金額逾1.9億元。

    另，縣內部分國中小學廁所老舊，如廁環境不佳，日前教育部也核定近8400萬元經費改善縣內33所學校廁所。

    中央對苗栗的挹注，鍾東錦昨晚於臉書發文「感謝教育部、客委會，謝謝，謝謝，感謝再感謝。」並有感「太多政治算計，以致於我們經常忽略，只要勇敢牽起彼此雙手，其實可以共同成就許多事情。」

    鍾東錦表示，此兩項重大補助，為縣內學子的就學環境，及地方文化的推廣與深耕，產生了莫大的提升與長遠的影響。而這兩項重大補助，就是朝野放下歧見，為推動民生所跨出的一大步。並希望「無論中央或地方，派系或政黨，為理念，我們可以爭；為人民，我們可以合」。

    此外，鍾也以此文感謝立委陳超明、邱鎮軍，及縣府文化觀光局長林彥甫、教育處長葉芯慧，為苗栗所做的努力。

    苗栗縣33校獲教育部近8400萬補助，將改善101間老舊廁所。（圖由陳超明國會辦公室提供）

    苗栗縣33校獲教育部近8400萬補助，將改善101間老舊廁所。（圖由陳超明國會辦公室提供）

