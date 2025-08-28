彭振聲偵訊錄音中斷被疑不正訊問 吳靜怡：彭早就是認罪組

前台北市長柯文哲。（資料照）

2025/08/28 10:52

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城弊案今天開庭，勘驗前台北市副市長彭振聲去年9月4日收押期間在台北看守所接受台北地檢署檢察官偵訊的錄音光碟，前台北市長柯文哲的律師團認為偵訊未全程錄音、錄影，中斷了2小時1分鐘，恢復錄音後彭振聲就認罪了，質疑中斷期間發生什麼事？對此媒體人吳靜怡表示，柯文哲醒醒，彭振聲早就是認罪組，網軍不要再把彭振聲操作成京華城的浮木！

台北地院審理京華城弊案今天開庭，勘驗前台北市副市長彭振聲去年9月4日收押期間在台北看守所接受台北地檢署檢察官偵訊的錄音光碟，前台北市長柯文哲的律師團認為偵訊未全程錄音、錄影，中斷了2小時1分鐘，恢復錄音後彭振聲就認罪了，質疑中斷期間發生什麼事？且錄音檔中檢察官林俊言曾說「你甘願做余文就對了，要做李述德的角色嗎？」律師認為檢方是「不正訊問」，暗示彭「咬」柯文哲，因此聲請勘驗。

吳靜怡在臉書PO文表示，柯文哲京華城案已經要進入尾聲，彭振聲本人皆透過律師出庭，小草背後的影武者就不要一直想號召群眾到北檢聲援彭振聲了，你們是想給證人壓力！

吳靜怡直言，彭振聲在檢調被告人分類裡，早就是認罪組了，也不用一直放話說彭振聲要翻供，更不要胡扯彭振聲被受到不當質詢，關於出現2小時錄音、錄影空白一事，其實是下午4點半北所晚餐時間，彭振聲飯後須吃藥，因此中斷偵訊1小時，先回舍房用餐服藥，所以「人不在場，自然沒錄音錄影」。

