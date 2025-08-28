為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    彭振聲偵訊錄音中斷被疑不正訊問 吳靜怡：彭早就是認罪組

    前台北市長柯文哲。（資料照）

    前台北市長柯文哲。（資料照）

    2025/08/28 10:52

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城弊案今天開庭，勘驗前台北市副市長彭振聲去年9月4日收押期間在台北看守所接受台北地檢署檢察官偵訊的錄音光碟，前台北市長柯文哲的律師團認為偵訊未全程錄音、錄影，中斷了2小時1分鐘，恢復錄音後彭振聲就認罪了，質疑中斷期間發生什麼事？對此媒體人吳靜怡表示，柯文哲醒醒，彭振聲早就是認罪組，網軍不要再把彭振聲操作成京華城的浮木！

    台北地院審理京華城弊案今天開庭，勘驗前台北市副市長彭振聲去年9月4日收押期間在台北看守所接受台北地檢署檢察官偵訊的錄音光碟，前台北市長柯文哲的律師團認為偵訊未全程錄音、錄影，中斷了2小時1分鐘，恢復錄音後彭振聲就認罪了，質疑中斷期間發生什麼事？且錄音檔中檢察官林俊言曾說「你甘願做余文就對了，要做李述德的角色嗎？」律師認為檢方是「不正訊問」，暗示彭「咬」柯文哲，因此聲請勘驗。

    吳靜怡在臉書PO文表示，柯文哲京華城案已經要進入尾聲，彭振聲本人皆透過律師出庭，小草背後的影武者就不要一直想號召群眾到北檢聲援彭振聲了，你們是想給證人壓力！

    吳靜怡直言，彭振聲在檢調被告人分類裡，早就是認罪組了，也不用一直放話說彭振聲要翻供，更不要胡扯彭振聲被受到不當質詢，關於出現2小時錄音、錄影空白一事，其實是下午4點半北所晚餐時間，彭振聲飯後須吃藥，因此中斷偵訊1小時，先回舍房用餐服藥，所以「人不在場，自然沒錄音錄影」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播