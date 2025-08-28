中國九三閱兵倒數 若馬英九、蕭旭岑、洪秀柱出席將依法查辦

今年是抗戰勝利80週年，中共將於下週三舉行九三大閱兵，針對有無台灣人士及政要受邀參加，中國國台辦表示，將邀請包括台灣民眾在內的各界代表人士出席。（彭博檔案照）

2025/08/28 09:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年是抗戰勝利80週年，中共將於下週三舉行九三大閱兵，針對有無台灣人士及政要受邀參加，中國國台辦表示，將邀請包括台灣民眾在內的各界代表人士出席。對此，國安官員強調，國民黨曾任政務官的人，去九三閱兵都會有風險。只要指標性人物去，我們就會依法查辦。

國台辦發言人朱鳳蓮27日表示，9月3日將在北京隆重舉行紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」大會等紀念活動，將邀請包括台灣民眾在內的各界代表人士出席。

熟稔國安問題的官員受訪表示，沒有受管制人員來跟政府申請要去參加九三閱兵，這次大概是一些統派團體會去北京，中共向來都會邀請台灣的統派團體參加。

官員指出，目前沒有知名人士說要代表誰去參加，10年前九三閱兵是前國民黨主席連戰參加，但截至目前為止，沒有收到哪個知名的卸任官員要去。

官員強調，兩岸人民關係條例第9條之3規定，「曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關的政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與中共黨政軍舉辦的慶典活動，而有妨害國家尊嚴之行為」；若違反上述規定，會取消他們的退休金。

「馬英九是中共主要鎖定對象！」官員透露，包括前總統馬英九在內，這些人都很小心，應該是不會參加。不過，馬英九基金會執行長蕭旭岑近日人在中國，「下週會不會去參加九三閱兵，我們都在觀察」，蕭旭岑也是被列管人員，參加恐會觸法。

官員警告，「只要指標性人物去九三閱兵，我們就會依法查辦」。中央及地方政府公職人員都沒有人會去參加，政府已將此列為禁止事項，禁止公務人員參與九三閱兵，至於那些指標性人物，曾任國防、外交、兩岸、國安等副首長以上人員都不能去。

官員進一步說，曾任立法院長、副院長也不能去，洪秀柱擔任過立法院副院長，如果她去參加九三閱兵，適法上是可以查辦的，因為有包到國防、兩岸、外交委員會的主管業務。中共可能會想盡辦法邀請這些人參加，去了就有違法風險。

「國民黨曾任政務官的人，若去九三閱兵都會有風險！」官員舉例，夏立言當過部會首長，林祖嘉、趙建民曾任陸委會副主委，尤其當過行政院長的劉兆玄，「這些人都不能去」，不然就會違法。

今年是抗戰勝利80週年，中共將在9月3日上午於北京天安門廣場，舉行紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」大會，包括檢閱解放軍部隊，中共總書記習近平將發表談話，將涉及台灣問題。同日中午，中共官方將舉行招待會，晚間舉行文藝晚會。

