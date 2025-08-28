為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    分析北市機器狗問題 沈伯洋：重點是資料傳到中國的「可能」

    台北市副市長李四川日前介紹「巡檢新夥伴」智能機器狗，引發爭議。（圖擷自李四川臉書）

    台北市副市長李四川日前介紹「巡檢新夥伴」智能機器狗，引發爭議。（圖擷自李四川臉書）

    2025/08/28 10:22

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市副市長李四川26日曝光台北市政府使用智能機器狗巡檢人行道，機器狗卻被爆料來自中國宇樹公司，引發資安疑慮批評。對此民進黨立委沈伯洋表示，台北市採購資通產品應該不只這一件，市政府應該一併查，其實重點不是在於中國的產品，重點是資料傳到中國的「可能」，這件事情應該跟中國製切開來看。如果能夠通過新法，以後第十條有要求第三方驗證，這個會是關鍵。

    沈伯洋在臉書PO文表示，有資安疑慮是一定的，但也要注意可能的洗產地問題，尤其在關稅這個敏感時機，台北市採購資通產品應該不只這一件，市政府應該一併查，但中央能做什麼呢？主要的處理武器需要仰賴「資通安全管理法」，目前正在審議的新法第十條和第十一條，有義務的賦予。但目前還沒三讀通過。

    沈伯洋指出，他第一會期就提出本法的修正，在唐鳳當部長的時候，就磋商好幾次，其實這個修法最大的爭執，就是第十一條危害資通安全這個部分，沈伯洋要求要加「反滲透法所稱之敵對勢力」等文字，在協商的過程，被移到修法理由，沒辦法，觸動到某黨的敏感神經。

    沈伯洋直言，其實重點不是在於中國的產品，重點是資料傳到中國的「可能」，這件事情應該跟中國製切開來看。如果能夠通過新法，以後第十條有要求第三方驗證，這個會是關鍵。追這一類事情一陣子了，希望趕快三讀。

