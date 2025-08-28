「大咖」將參選國民黨主席 蕭旭岑：絕對不是馬英九

前總統馬英九。（資料照）

2025/08/28 09:42

〔記者施曉光／台北報導〕台中市長盧秀燕宣布不參選國民黨主席後，現任主席朱立倫也無意爭取連任，外傳有藍營大咖人物將跳出來參選，馬英九基金會執行長蕭旭岑今日上午接受廣播節目訪問時被問及這位大咖是否可能是前總統馬英九？蕭旭岑指出，確實有人勸進馬英九，但他強調，馬英九絕對不可能參選，因為馬英九已經退休10年，而且馬認為黨內應該由下一個階班梯隊來帶領國民黨重返執政。

至於所謂大咖人選還有哪些？蕭旭岑沒有點名，只說國民黨大咖有很多，而且國民黨中常會昨日已將黨主席參選人領表登記時間延後，他相信檯面下會有整合與合縱連橫的空間，未來候選人登記時應該不會只有目前檯面上的7位參選人，他預判人選最後會出現峰迴路轉，現在就讓子彈再飛一會。

目前已經表態要參選國民黨主席的人包括孫文學校總校長張亞中、前國民黨副秘書長張雅屏、國民黨中常委孫健萍、前彰化縣長卓伯源、彰化縣議長謝典霖、前國民黨立委鄭麗文以及國民黨立委羅智強等7人。

蕭旭岑說，如果最後真的只有這7個人登記，「誰會贏我心中有答案」，至於盧秀燕的決定，他尊重，但強調未來的黨主席應該具備能推動藍白整合、對2028沒有私心，並且堅持國民黨的政綱路線。

蕭旭岑表示，民進黨兩次大罷免失敗，不代表人民支持國民黨，賴清德總統的失敗也不代表國民黨的成功，國民黨應該謙卑的深耕基層，並強化藍白合作，新的黨主席要能與民眾黨進行正式且深入的政黨聯盟談判，而且一定要開大門走大路，擬出一套大家都能接受的合作機制，就像過去國民黨與親民黨有合作機制，雙方針對立委選舉簽署協議，只要藍白兩黨講定合作機制，大家就按照章法來走，明年新北市長選舉這一局若能合作成功，對2028大選就有示範效果。

主持人詢問，賴清德是否會有2028連任危機？蕭旭岑表示，賴清德面對黨內挑戰的可能性很高，因為2020年大選賴清德就已經示範過挑戰前總統蔡英文，賴清德如果無法證明自己可以贏得下一次大選，勢必要面臨黨內的挑戰，「賴清德的問題在於禍起蕭牆」。

此外，對於內閣改組，蕭旭岑形容是一次「無感改組」，他強調，若要有感，行政院長一定要更換，但行政院長卓榮泰是賴清德的分身，如果更換閣揆，就代表認輸，但賴清德不願意認輸。

蕭旭岑表示，經濟部長郭智輝被撤換是大家的共識，但衛福部長邱泰源沒有多大的爭議卻被換，可見這是民進黨的內鬥，而爭議很大的內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀卻沒更換，這種換湯不換藥的「無感改組」只是虛應故事，民進黨現在鬥立法院黨團總召柯建銘，力保卓榮泰，完全無法解決賴清德的政治危機。

他呼籲賴清德師法前總統陳水扁，因為陳水扁跟賴清德一樣，都是少數總統，也沒有國會多數，但過去陳水扁擔任總統時與親民黨主席宋楚瑜見面，也嘗試與前國民黨主席連戰見面，至少展現合作誠意，賴清德如果不願意讓國會多數黨組閣，至少應該要與在野黨主席會面，放軟身段，而且即便不願意提「九二共識」，賴清德只要回歸中華民國憲法，不要再用「新兩國論」打擦邊球，搞意識形態鬥爭，並開放陸客、陸生來台以及恢復兩岸互訪。

