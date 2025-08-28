台北市「中製機器狗」引熱議 民進黨：蔣萬安「專業落漆」非首次

台北市副市長李四川日前介紹「巡檢新夥伴」智能機器狗，引發爭議。（圖擷自李四川臉書）

2025/08/28 10:21

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市副市長李四川26日曝光台北市政府使用智能機器狗巡檢人行道，卻被爆料機器狗來自中國宇樹公司，有資安疑慮，引發各界批評。民進黨在社群媒體發文質疑台北市長蔣萬安「愛用中國貨」，類似「落漆」事件已不是第一次，強調民進黨黨公職會持續追蹤。

民進黨Threads指出，蔣萬安市長「愛用中國貨」不是第一次，世壯運採購的智慧手錶是中國貨，現在巡邏用的機器狗也是中國貨，「市民的資安都不重要了嗎」？而蔣萬安市長「專業落漆」也不是第一次，民進黨Threads質疑：「世壯運四邊包繩不打洞、翻譯鬧笑話都還沒追究，現在要強拆公館圓環、填平公車專用地下道，也完全無視交通專家的意見與小市民的心聲，到底是怎麼了？」

請繼續往下閱讀...

針對蔣市府團隊使用中國製機器狗，台北市議員顏若芳昨表示，她已要求新工處責請廠商停用該機器狗，未來更應優先使用本土製造的相關機械產品。李四川27日則接受廣播訪問聲稱：「機器狗是大陸的，上面的最主要的靈魂都是台灣研發的。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法