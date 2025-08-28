民進黨團醞釀連署改選總召 李忠憲：柯建銘不該為大罷免下台

大罷免落幕，綠營檢討聲浪指向立法院民進黨團總召柯建銘，甚至醞釀改選總召。成大教授李忠憲則在臉書發文表示，他不認為柯建銘應該為大罷免的事情下台。（資料照）

2025/08/28 11:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免落幕，綠營檢討聲浪指向立法院民進黨團總召柯建銘，甚至醞釀改選總召。成大教授李忠憲則在臉書發文表示，他不認為柯建銘應該為大罷免的事情下台，他在文中除了分享過去與柯建銘接觸的事蹟，也強調「政治人物的價值，不應只由口才或形象來衡量，而更應該看他是否能在關鍵時刻成為推動改變的那隻『左手』」。

李忠憲在臉書以「下台的智慧，上台的熱情——從柯建銘想到政治的重量」為題發文指出，他不認為柯建銘應該為大罷免的事情下台，雖然柯建銘有一些言語看起來並不是那麼聰明，但其選擇跟作為是令人欣賞的。

請繼續往下閱讀...

李忠憲表示，他一向對柯建銘都推崇有加，這世界怎麼可能是那一些高高在上的自由派耍一些嘴皮子就能夠改變？打架要用兩隻手，只用右手是打不過別人，更何況還有人想辦法困住你的左手，那右手恐怕要比對對方的左右手加起來還要更加有力許多才能打贏。

李忠憲回憶，台灣開始重視資訊安全，通過資訊安全管理法的時候，他曾去柯建銘的辦公室開了幾次會，由於柯建銘大菸槍的原因，辦公室在立法院的外面，一開始他對柯建銘印象真的很不好。

但看到柯建銘做事和討論事情的方法，讓他了解這真正是要成就某些事情所需要的態度和熱情。最近台北市數位狗的事情從事資訊安全的人知道這個事情的嚴重性，但執政的台北市蔣萬安是國民黨，國民黨裡面沒有柯建銘可以找，跟數位身分證的時候截然不同。

李忠憲指出，數位身分證要不是林宗男去跟柯建銘講，雖然柯建銘一開始不是很開心，還曾說你們這些教授只會罵人都不聽別人講話，不過在林宗男講了一些關鍵的問題以後，柯建銘幫他們聯絡當時的新竹市長林智堅，要不是這樣現在每個人身邊都會有一張數位身分證。這種協助建立數位獨裁的平台，就好像每個家庭強迫配置一隻中國建造的數位狗一樣，但很多人不知道柯建銘是阻止數位身分證發行關鍵的靈魂人物，林智堅也不認識林宗男和李忠憲，也不會在那樣關鍵時刻，「歡迎我們去罵他」。

李忠憲提到，先前討論時許美華好像有講說，柯建銘有些年紀形象的包袱，隱約談到是否應該要離開的問題。那時候X講一段很哲學的話，「不要說他，我們每個人不是都一樣嗎？我們有一天都要離開原有位置，但這個選擇很困難」。

李忠憲直言，「年齡不應該是最主要的原因，太多人20歲就死了，只是50年後才埋葬。歷史上有太多很老，還是充滿熱情和智慧的領導者」、「老闆叫你走是一回事、政治對手逼你走是一回事、自己自願走是另外一回事，上台靠機會、下台靠智慧，沒有人是不用離開的」。

李忠憲強調，政治人物的價值，不應只由口才或形象來衡量，而更應該看他是否能在關鍵時刻成為推動改變的那隻「左手」。他認為柯建銘或許有年齡的烙印，也不總是言辭得體，但在許多轉折時刻所展現的堅持與協調，卻是歷史無法抹去的力量。

李忠憲在文末也指出，年齡只是一種外在數字，真正讓人蒼老的，是熱情的熄滅，並指「上台靠機會，下台靠智慧，沒有人能免於離席，但在離席之前能否為公共留下持續發光的餘燼，才是決定一個人是否值得被記住的理由」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法