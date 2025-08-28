AIT合體陳其邁「三語機智挑戰」 社群掀熱議

高雄市長陳其邁（中）、AIT處長谷立言（右）、高雄分處長張子霖（左），合體進行「三語機智挑戰」。（圖由市府提供）

2025/08/28 09:26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond F. Greene）及高雄分處處長張子霖（Neil Gibson），合體高雄市長陳其邁，一同挑戰「台美機智問答」，三人合作以台語、美語和中文進行接龍答題，過程趣味滿點，引起社群平台熱議。

此次三人聯手挑戰機智問答，題目涵蓋高雄與美國的多元連結，包括AIT高雄分處吉祥物名稱、美國與高雄芒果產地的州名及地名等題目，趣味十足。挑戰過程中，陳其邁胸有成竹、連續得分，谷立言則是沉著應對、題題正確；張子霖不時向陳其邁請益解答，「笑」果十足。

「看圖三語挑戰」環節，陳其邁使用台語解釋、張子霖則以英語說明，谷立言需以中文答題，三人合作無間；為了表達高雄市著名地標「龍虎塔」，陳其邁與張子霖使出渾身解數，張子霖更是多次遊走犯規邊緣，引起全場哄堂大笑。

三人合力完成挑戰得到驚喜獎勵，大啖高雄美式餐廳烤肉拼盤，張子霖舉起大拇指直呼美味；谷立言熱情邀請餐廳主廚及南台灣民眾，可搭乘7月開航的聯合航空「高雄-東京-舊金山」航線，到美國一遊。

陳其邁則感謝AIT積極推動台美交流，長期對台灣、對高雄的大力支持，期盼透過多元互動，共同促進台美情誼，未來進一步拓展高雄與美國在各領域的合作機會。

