黃國昌批無期徒刑假釋未達法定門檻 林智群打臉：忽略了95年的修法

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會昨併案審查刑法修正草案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌指出，102年至111年間，無期徒刑犯人有657名被假釋，平均服刑僅17.9年，質疑很多人連假釋的法定最低門檻都沒達到。對此律師林智群發文質疑，在95年7月曾修法將假釋門檻從15年提高到25年，他批評黃國昌推論過程「忽略了95年修法」，所以結論是完全錯誤的。

林智群在臉書發文質疑，黃國昌在司法委員會的發言，顯示了他對刑法「非常陌生」，做一半功課就上場了。他表示黃國昌拿出一份102至111年的統計資料，說無期徒刑犯有600多人被假釋，平均17.9年就可以放出來，黃的結論則是「無期徒刑形同具文，連最低假釋門檻都沒達到」。

林智群說明，如果去看假釋規定，在95年7月1日之前的假釋門檻是15年，關15年就可以假釋，後來大家覺得這樣太便宜無期徒刑犯了，應該關更久，就修法，在95年7月以後的無期徒刑犯的假釋門檻就變成25年。

林智群表示，黃國昌說「連最低假釋門檻都沒達到」，應該是指17.9年低於新門檻25年。但對此林智群反駁，在95年7月「以後」被判無期徒刑的人，才會適用新的25年假釋門檻規定，那這些人「此時此刻」都還在監獄裡面！要到民國120年才會符合申請假釋資格。

林智群直言，黃國昌拿出來的102-111年資料，這些假釋的人，其實都是適用舊規定（15年），平均要17.9年才會出來，其實是高於先前的最低假釋門檻（15年）的。

林智群強調，黃國昌拿出來的資料是正確的，但推論過程「忽略了95年修法」，所以結論是完全錯誤的。他在文末也諷刺「依照壯世代網軍的標準，黃國昌每天都在造謠每天都在翻車」、「被質詢的法務部司法院官員應該都在偷笑，程度這麼差也配質詢我們？」

