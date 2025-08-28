高雄左楠議員選戰三朝官員PK變四朝對陣？ 地方人士：還有「她」

地方人士認為，若加上國民黨高市議員白喬茵，高雄左楠區有機會出現非常罕見的四朝官員同區較量。（資料照）

2025/08/28 00:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕前高雄市文化局長尹立投入高雄左楠議員選舉民進黨內初選，與薛兆基、張以理形成罕見的三朝官員PK戰；地方人士指出，現任議員白喬茵也在高雄市府任職過，說不定會出現更罕見的「四朝官員」對戰畫面。

最早宣布參選的薛兆基今年57歲，曾任前高雄市長葉菊蘭辦公室主任、前市長謝長廷辦公室祕書），26日宣布參選的尹立今年50歲，在前市長陳菊團隊中擔任文化局長，今年37歲的張以理則是陳其邁團隊的青年局長，今年2月辭職。

三朝官員同區PK、在高雄市議員選舉史上頗為罕見，有地方人士則提到國民黨現任高雄市左楠區議員白喬茵，曾在前市長韓國瑜團隊擔任市府副發言人，如果加上她，也許左楠會出現「四」朝官員同區角力的獨特場景？

只是薛、尹、張等三朝官員，需先經過民進黨黨內初選考驗，必須3人都在黨內初選勝出，才可能出現更罕見的「四」朝官員互尬， 雖說有些難度，但若選情真演變到這情況，或許會讓左楠區議員選戰更具話題。

左楠區原有9席議員，是高雄各選區最多席次，前議員李柏毅轉戰立委成功後，目前8席為國民黨5席、民進黨兩席、無黨籍1席。

國民黨原則上會以現任議員優先參選，目前也尚未傳出新人挑戰；民進黨除現任黃文志、李雅慧兩位議員，已有薛兆基、尹立、張以理，前立委劉世芳辦公室執行長黃偵琳、及曾在李雅慧團隊擔任要職的郭原甫，相繼表態投入黨內初選，民進黨傳出擬在左楠區提名4席（須經黨中央確定），目前初選7搶4的競爭態勢在各選區中也最激烈。

尹立宣布參選左楠區議員民進黨黨內初選，成為地方話題。（記者李惠洲攝）

薛兆基曾任前高雄市長葉菊蘭辦公室主任。（翻攝臉書）

前高雄市青年局長張以理2月請辭，全心投入左楠區議員選舉民進黨黨內初選。（資料照）

