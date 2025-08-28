為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    6年15件! 外籍權宜船遺棄台灣商港 審計部檢討航港局

    外籍權宜船。（AI生成示意圖）

    外籍權宜船。（AI生成示意圖）

    2025/08/28 00:06

    〔記者洪定宏／高雄報導〕為強化港口進出管理機制，交通部航港局建置航港單一窗口服務平台，但審計部發現，6年仍有15件外籍船舶或船員被船東遺棄在台灣商港，檢討航港局未要求檢附港口國管制紀錄，或營運商績效資料當審查依據，且進港預報審核機制未臻完善，不利有效預防高風險船舶進港。

    審計部統計，其中以高雄港9件最多，台北港及安平港各2件、台中港及蘇澳港各1件；航港局強調，已針對黑名單船旗國船舶加強管制，研議在商港港務管理規則增列規定，針對有公共安全疑慮的外國籍船舶，安排適當進港時間及受檢機制。

    審計部公布去年總決算審核結果指出，交通部於2005年完成建置航港單一窗口服務平台，再以航港建設基金1億3000萬元建置第二代平台（MTNet 2.0），2021年5月啟用。

    但審計部發現，國際運輸工人聯盟網站顯示，2019年至2024年11月底，在台灣國際商港遭船東遺棄的外籍船舶或船員共15件，多數是權宜船。航港局雖有因應船東遺棄等案件的處置方式，但尚難避免權宜船入港，若權宜船在台灣發生事故遲未獲賠償，可將負責承保該船P&I（船東責任保險）的保險公司列入黑名單，拒絕投保該保險公司其他船舶進港，但未必能預防高風險船舶入港。

    因此，審計部認為航港局MTNet 2.0現行進港預報簽證作業流程，未要求檢附港口國管制紀錄或營運商績效資料當審查依據，進港預報審核機制未臻完善，不利預防高風險船舶進港，要求檢討改善。

    6年15件外籍船舶或船員遺棄台灣商港，審計部檢討航港局。（取自審計部總決算審核報告查詢平台）

    6年15件外籍船舶或船員遺棄台灣商港，審計部檢討航港局。（取自審計部總決算審核報告查詢平台）

