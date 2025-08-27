為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    賴總統拍板！英系民調掌門人鄭俊昇接府副秘書長

    據了解，總統賴清德今天下午拍板，總統府副秘書長懸缺，將由英系民調掌門人、原定接任民進黨副秘書長的前民調中心主任鄭俊昇接任。（資料照）

    據了解，總統賴清德今天下午拍板，總統府副秘書長懸缺，將由英系民調掌門人、原定接任民進黨副秘書長的前民調中心主任鄭俊昇接任。（資料照）

    2025/08/27 22:30

    〔記者陳昀／台北報導〕執政黨展開人事調整，總統府副秘書長張惇涵確定轉任行政院秘書長；據了解，總統賴清德今天下午拍板，總統府副秘書長懸缺，將由英系民調掌門人、原定接任民進黨副秘書長的前民調中心主任鄭俊昇接任，這一波調整，也讓中生代站到第一線，注入新思維。

    據透露，高層原屬意鄭俊昇接任民進黨副秘書長，並負責政策群，但後續調整府院黨相關人事安排，因張惇涵升任行政院秘書長，經重新盤整思考，考量總統府需要更能掌握民意及政策議題的脈動，民調專長的鄭俊昇因而出線，賴清德今天下午拍板。

    鄭俊昇1996年即擔任民進黨研究員，並曾任民進黨民調中心政務副主任，後曾赴業界擔任精湛民調公司總經理；蔡英文2014年接任黨主席後，又找回鄭俊昇出任黨民調中心主任，2020年10月並出任台灣地理資訊中心董事長。

    知情人士指出，鄭俊昇曾任民進黨民調中心主任、蔡英文總統秘書，除了與英系有密切互動外，也與總統府秘書長潘孟安有互信基礎，潘在判斷許多民調資料時，常諮詢鄭俊昇意見，未來若入府擔任副秘書長，除能襄助潘孟安處理總統府事務，亦能扮演賴、英系統的溝通橋樑。

    據透露，國安會人事也已調整，國安會副秘書長徐斯儉、劉得金另有要職，林飛帆留任副秘書長，李問、趙怡翔也接任副秘書長，賴政府這波人事佈局，讓中生代站到第一線、新生代接棒，注入新思維。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播