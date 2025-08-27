賴總統拍板！英系民調掌門人鄭俊昇接府副秘書長

據了解，總統賴清德今天下午拍板，總統府副秘書長懸缺，將由英系民調掌門人、原定接任民進黨副秘書長的前民調中心主任鄭俊昇接任。（資料照）

2025/08/27 22:30

〔記者陳昀／台北報導〕執政黨展開人事調整，總統府副秘書長張惇涵確定轉任行政院秘書長；據了解，總統賴清德今天下午拍板，總統府副秘書長懸缺，將由英系民調掌門人、原定接任民進黨副秘書長的前民調中心主任鄭俊昇接任，這一波調整，也讓中生代站到第一線，注入新思維。

據透露，高層原屬意鄭俊昇接任民進黨副秘書長，並負責政策群，但後續調整府院黨相關人事安排，因張惇涵升任行政院秘書長，經重新盤整思考，考量總統府需要更能掌握民意及政策議題的脈動，民調專長的鄭俊昇因而出線，賴清德今天下午拍板。

鄭俊昇1996年即擔任民進黨研究員，並曾任民進黨民調中心政務副主任，後曾赴業界擔任精湛民調公司總經理；蔡英文2014年接任黨主席後，又找回鄭俊昇出任黨民調中心主任，2020年10月並出任台灣地理資訊中心董事長。

知情人士指出，鄭俊昇曾任民進黨民調中心主任、蔡英文總統秘書，除了與英系有密切互動外，也與總統府秘書長潘孟安有互信基礎，潘在判斷許多民調資料時，常諮詢鄭俊昇意見，未來若入府擔任副秘書長，除能襄助潘孟安處理總統府事務，亦能扮演賴、英系統的溝通橋樑。

據透露，國安會人事也已調整，國安會副秘書長徐斯儉、劉得金另有要職，林飛帆留任副秘書長，李問、趙怡翔也接任副秘書長，賴政府這波人事佈局，讓中生代站到第一線、新生代接棒，注入新思維。

