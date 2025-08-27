為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    林岱樺 : 賴總統應把朱立倫、黃國昌當朋友

    林岱樺今接受媒體專訪，喊話賴總統應把朱立倫、黃國昌主席當朋友。（林岱樺團隊提供）

    2025/08/27 22:22

    〔記者王榮祥／高雄報導〕身陷助理費案的民進黨立委林岱樺今上節目指出，自己遭摧毀又重生，喊話民進黨「該做的做 、該換的換」，並呼籲賴總統應把在野黨朱立倫、黃國昌主席當朋友，因為現今台灣社會缺乏對話與溝通。

    林岱樺今接受媒體人黃暐瀚節目專訪，她說，這段期間歷經政治與輿論摧殘，讓她一度重挫，但也因此重生；被問及民進黨近期內閣人事改組及黨內檢討？她以自己經驗為例指出「如果沒有經過挫敗，民進黨也不會再起」。她認為民進黨要改革並不難，「該做的做，該換的換」，關鍵是如何講人民的話、做人民的事。

    被問及是否退出高雄市長黨內初選？林岱樺則明確表示將繼續投入市長選戰，高雄市民依然對她有很高期待。

    談及台美貿易關稅，林岱樺評估一定會有受到衝擊的業者，她在第一線勤跑基層聽取傳產跟農業心聲，更舉例高雄螺絲業、金屬加工業相關業者遭受重大衝擊，民間卻不知政府方向為何？政府應清楚告知因應對策並擴大內需，才能真正成為人民的靠山。

    她解讀，賴清德總統與蔡英文前總統的會晤是一個很好的開端，呼籲賴總統應把在野黨的朱立倫、黃國昌主席當作朋友，現今台灣社會缺乏對話與溝通，她認為與在野黨對話、與人民對話、與媒體對話，擴大決策圈，才是改革重點。

