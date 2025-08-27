拒絕逼宮柯建銘 林岱樺：豈忍全黨咎一人

據悉，民進黨新任秘書長徐國勇昨邀集各派系，席間提議可能發起跨派系立委連署改選包括總召的黨團幹部。立委林岱樺晚間表示，自己不參與任何針對性的連署。（資料照）

2025/08/27 22:02

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免落幕，綠營檢討聲浪指向立法院民進黨團總召柯建銘。據悉，民進黨新任秘書長徐國勇昨邀集各派系，席間提議請總統府秘書長潘孟安與柯建銘商談，倘若無果，可能發起跨派系立委連署改選包括總召的黨團幹部。立委林岱樺晚間表示，同志之情，豈忍全黨咎一人，強調自己不參與任何針對性的連署。

連署書指出，為表本黨回應民意之決心，除行政團隊已進行人事改組，以期一新人民耳目外，本黨團也應即刻思考立院攻防路線之調整，透過幹部改選重整，以全新面貌迎接新會期挑戰，吾等立委同仁連署要求黨團幹部含總召以降，應立即在本會期重新改選，以示改革並重新出發之決心。

據民進黨團組織規程明定，總召任期1年，連選得連任，黨團成員任立委達3屆以上者，為當然候選人。柯建銘則說，明年2月新會期，要選總召來登記就好，規定都很清楚，現在吵這個只是茶壺裡的風暴，不要沒事自己起衝突，呼籲適可而止。

林岱樺晚間發表聲明表示，「同志之情，豈忍全黨咎一人；同仁之愛，何必苛責柯總召」。她說，檢討從自身做起，她深切反省檢討，期待本黨同志謙卑傾聽民意、凝聚改革共識，重拾人民信任。黨團幹部任期自有內規規範，本人不參與任何針對性的連署。

