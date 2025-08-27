APPU年會今登場 張嘉郡獲選理事會主席

亞洲太平洋國會議員聯合會（APPU）第53屆年會暨第87屆理事會今年在台北舉辦，本屆推選國民黨立委張嘉郡為本屆理事會主席，立法院副院長江啟臣、民眾黨立委陳昭姿（由左至右）均與會。（圖由張嘉郡國會辦公室提供）

〔記者林欣漢／台北報導〕亞洲太平洋國會議員聯合會（APPU）第53屆年會暨第87屆理事會今年在台北舉辦，本屆推選國民黨立委張嘉郡為本屆理事會主席，張嘉郡代表主辦方歡迎來台與會的各會員國代表，希望深化彼此友誼與夥伴關係，也彰顯台灣對區域合作的堅定承諾及積極參與立場。

APPU前一次由台灣主辦已經是2019年，由時任立法院長蘇嘉全出任年會主席，今日起一連三天在台灣舉辦會議與活動，理事會下午在台北圓山大飯店率先登場，各會員國聚焦討論「能源安全、永續經營、關鍵基礎設施」等議題，並推選張嘉郡為本屆主席，立法院副院長江啟臣、民眾黨立委陳昭姿均與會。

張嘉郡以全英文致詞表示，這次會議中將探討如何建構一個更自由開放、韌性永續的印太區域，這不僅是一次深化彼此友誼與夥伴關係的寶貴機會，更彰顯臺灣對區域合作的堅定承諾及積極參與立場。

張嘉郡表示，透過APPU會員國間長期且密切的交流合作，致力於促進亞太地區的和平、安全、繁榮與夥伴關係，面對當前瞬息萬變的國際情勢，臺灣將秉持堅韌與自信，與理念相近的夥伴深化實質合作，攜手應對全球挑戰。

張嘉郡表示，去年在東京舉行的APPU年會通過支持中華民國（台灣）參與《聯合國氣候變化綱要公約》（UNFCCC）提案，此項決議不僅展現國際社會對臺灣專業能力與貢獻的高度肯定，更彰顯台灣在全球議題上不可或缺的重要角色。

張嘉郡表示，今年年會以「亞太區域社會韌性強化與國會合作：能源安全、永續經濟、關鍵基礎設施」為主題，回應當今世界所面臨的多重挑戰，包含氣候變遷與能源轉型，供應鏈重組與基礎設施安全，這些複雜議題早已超越個別國家所能單獨應對的範疇，因此，各會員國國會之間的密切對話與務實合作，顯得更為重要與迫切。

張嘉郡表示，她堅信透過本次大會的深入討論與實質交流，將能共同為亞太區域的能源安全、經濟永續與基礎建設韌性，描繪出更穩健、光明的未來藍圖。

