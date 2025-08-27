挺「全面改選黨團幹部」 賴瑞隆開第一槍

民進黨秘書長徐國勇昨邀集各派系，醞釀發起立委連署全面改選黨團幹部。消息傳出後，民進黨立委賴瑞隆今（27日）開第一槍表態支持改選。（資料照）

2025/08/27 21:53

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免落幕後，綠營將矛頭指向立法院民進黨團總召柯建銘；據了解，民進黨秘書長徐國勇昨邀集各派系，醞釀發起立委連署全面改選黨團幹部。消息傳出後，民進黨立委賴瑞隆今（27日）開第一槍表態支持改選，指出行政部門已進行調整，黨團也應同步改選，重新出發回應民意。

賴瑞隆晚間接受本報訪問表示，歷經大罷免後，從行政部門到立法院黨團，都必須正視民意並進行檢討。既然行政院人事已有所調整，黨團幹部也應該全面改選，思考如何面對未來的新局勢，以展現對人民負責的態度，並讓外界感受到民進黨有誠意面對問題。

賴瑞隆不諱言，民進黨確實有部分做得不好的地方，並未全面得到人民的支持，必須謙卑面對與反省；而民進黨應該藉此機會，重新思考過去的路線與決策模式，以回應新民意和國會局勢。

談及柯建銘，賴瑞隆說，柯總召長期以來勞苦功高，但面對新的政治局勢，應該讓黨團自主決定最適合的團隊。既然府院黨都已進行調整，立法院黨團也應同步改選，以面對嶄新的局勢。

