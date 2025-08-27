林佳龍正率團訪菲？外交部僅證實農業部政次是共同團長

據傳外交部長林佳龍本週正率團在菲律賓訪問，外交部沒有評論。（資料照）

2025/08/27 21:34

〔記者黃靖媗／台北報導〕據傳外交部長林佳龍本週正率團在菲律賓訪問。外交部今（27）日表示，訪團由農業部政務次長黃昭欽、國際經濟合作協會（簡稱國經協會）理事長呂桔誠、美台商業協會執行副會長Lotta Danielsson擔任共同團長；對於林佳龍是否親率團訪問菲律賓，外交部目前沒有評論。

外交部說，為推動榮邦計畫下「台菲經濟走廊」，及實踐台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）精神，並落實國經協會與美台商會於今年5月簽署的合作備忘錄，兩國共同於第三地開發的目標，台菲雙方經過多次研商，由黃昭欽等共同團長率台美企業與相關公協會，一同前往菲律賓考察投資及貿易環境。

外交部說明，團員產業別包括資通訊、智慧農業、港口設施、半導體、能源、物流、智慧製造與觀光等，期間走訪蘇比克灣、新克拉克市、馬尼拉等地，獲當地政府及園區管理單位高度重視，菲方更指派當地相關產業或公協會對接我經貿訪問團成員，台菲雙方均肯定經貿團此次訪問菲國成果，相信後續將有助兩國推進「台菲經濟走廊」各項合作計畫。

針對林佳龍是否親自率團訪菲，外交部說明，外交部、駐菲律賓代表處及國合會均全力協助促成訪團成功訪菲，期待在對各方均有利的基礎上，台美均有機會加大對菲律賓的投資；外交部對林佳龍是否親自率團訪問，目前沒有評論。

