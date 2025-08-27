為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    劍指柯建銘？徐國勇召開跨派系會議 提議連署改選黨團總召及幹部

    民進黨總召柯建銘面臨逼宮。（記者田裕華攝）

    2025/08/27 20:39

    〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免落幕後，綠營檢討聲浪指向立法院民進黨團總召柯建銘。據了解，民進黨新任祕書長徐國勇昨天邀集各派系，席間提議請總統府祕書長潘孟安與柯建銘商談，倘若無果，可能發起跨派系立委連署改選包括總召的黨團幹部。對於這場會議及連署書內容，民進黨發言人吳崢僅說，沒有回應。

    連署書內容指出，大罷免雖是公民自主發起活動，但本黨身為罷團後盾，經過社會力激盪仍功敗垂成，結果與預期顯有落差，導致輿論檢討聲浪不斷，支持者失望沮喪。

    連署書寫道，為表本黨回應民意之決心，除行政團隊已進行人事改組，以期一新人民耳目外，本黨團也應即刻思考立院攻防路線之調整，透過幹部改選重整，以全新面貌迎接新會期挑戰，吾等立委同仁連署要求黨團幹部含總召以降，應立即在本會期重新改選，以示改革並重新出發之決心。

    據民進黨團組織規程明定，總召任期1年，連選得連任，黨團成員任立委達3屆以上者，為當然候選人。柯建銘則說，明年2月新會期，要選總召來登記就好，規定都很清楚，現在吵這個只是茶壺裡的風暴，不要沒事自己起衝突，呼籲適可而止。

    不過，黨團人士向本報說明，內規依據黨團會議共識通過即可修正，何時上路也可以討論，但不知道有誰會提出，「這實在是很可怕」。

