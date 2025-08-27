蔣萬安稱中央砍個別縣市補助款 主計總處：北市府擴大解釋

行政院主計總處今晚表示，新版財劃法規範是指中央政府給予地方政府的一般性補助款總額，不得少於修法前，非指個別縣市政府的數額，是台北市政府擴大解釋。（資料照，記者鍾麗華攝）

2025/08/27 20:37

〔記者鍾麗華／台北報導〕媒體報導，台北市長蔣萬安抨擊行政院主計總處擴大解釋一般性補助款「總額不變」，藉此砍個別縣市的一般補助款。主計總處今晚表示，新版財劃法規範是指中央政府給予地方政府的一般性補助款總額，不得少於修法前，非指個別縣市政府的數額，是台北市政府擴大解釋。

行政院會21日通過明年度中央政府總預算，因應新版財劃法釋出中央財源，擴大統籌分配稅款規模，以此計算中央挹注地方財源部分，明年度中央統籌分配稅款將達8841億元，較今年度增加釋出財源4165億元予地方政府；此外，新版財劃法第30條第3項也規範，一般性補助款不得少於修正施行前一年度預算數，因此明年度編列2501億元與今年度相同。

主計總處指出，財劃法第30條第3項規定並非保障個別市縣，法規意旨是指中央政府給予地方政府的一般性補助款總額，不得少於修法前，非指個別縣市政府的數額，是台北市政府擴大解釋。

主計總處還說，保障個別縣市所獲財源不低於改制前的規範，是在地方制度法第87條之3第3項規定「縣（市）改制或與其他直轄市、縣（市）合併改制為直轄市時，其他直轄市、縣（市）所受統籌分配稅款及補助款之總額不得少於該直轄市改制前」。

主計總處也表示，115年度中央統籌分配稅款係按新版財劃法分配，各地方獲配數將大幅增加4165億元，大部分縣市已無修法前補助事項「基本財政收支差短」，如再要求保障個別縣市獲配一般性補助款不低於修法前，實屬不合理。

