北市突宣布拆公館圓環 苗博雅批「獨裁」、在李四川離職前趕政績

社民黨議員苗博雅（左）、民眾黨議員張志豪（右）批評蔣市府突襲宣布拆除公館圓環，很不尊重議員。（記者董冠怡攝）

2025/08/27 20:21

〔記者董冠怡／台北報導〕公館圓環拆除及填平公車專用地下道，9月13日起進場施工。社民黨議員苗博雅、民眾黨議員張志豪批評，市府宣布前未先與地方民代和民團溝通，很不尊重；苗更斥突襲是「體現蔣市府的獨裁DNA」，質疑市長蔣萬安硬要執行，不知是否趕在副市長李四川離職前做出政績。

李四川受訪回應，此一議題已討論20年，最終決策與選舉無關，填平過程中塞車反倒會挨罵，重點在於涉及人身安全，影響的不只是個人、還有背後的家庭，所以仍要處理。

李四川今天接受廣播節目專訪談到公館圓環議題，市府交通局隨後臨時通知，要進行「羅斯福路與基隆路口交通安全改善說明」，交通局長謝銘鴻、交通管制工程處長張建華因公出國，委由副處長黃惠如簡報公布拆除決議。

苗博雅、張志豪表示，先前開會已要求市府在地方民意形成共識前不能貿然施工，可先從標線改善提升圓環安全，也邀集民間團體集思廣益提出可行方案，但市府做法令人錯愕，不知是否趕著在李四川離職前做出政績。先前還對民眾信誓旦旦，如今看來蔣萬安好像也已「萊爾化」，奉勸蔣市府三思而後行。

國民黨議員王欣儀指出，近期跟市府討論捷運南環段議題時，也曾提到對公館圓環交通的擔憂，要求交通局如果真的要施工，切勿與捷運工期重疊，對方回覆會在那之前拆除；加上確認專家學者會議結論，心裡就有底，也善盡民意代表的職責，轉達民眾反映的事項，提醒市府如果要做，一定要盡量縮短工期，將影響降到最低。

黃惠如回應，21日專家學者會議中，比對國外案例並研究標線改善方案，仍舊無法解決結構性問題，因此還是決定拆除，原訂本週公布，選在今天是因府方（指李四川）已公開表示朝正交路口方向推動，便統一對外說明，避免資訊落差。

李四川說，交通局原訂今天或週五對外公布，歷經專家學者審查，外界所提標線改善方案不可行，仍按原本計畫執行。施工期間塞車難免，希望填平時程（目前規劃44天）能夠縮短。

交通局交通管制工程處副處長黃惠如針對公館圓環進行簡報。（記者董冠怡攝）

