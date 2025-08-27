軍聞社93軍人節MV 職棒開球登大巨蛋

《飛行之外》MV封面設計，圖中為主唱江中豪中校。（國防部提供）

2025/08/27 19:50

〔記者黃靖媗／台北報導〕九三軍人節將至，國防部表示，軍聞社推出《飛行之外》MV，且今（27日）在台北大巨蛋配合職棒開球，首度在大螢幕上映，同時也同步在國防部臉書及軍聞社YouTube等相關社群平台刊播。

國防部指出，《飛行之外》以真摯溫柔的旋律，記錄三軍飛官在訓練與任務之餘，與家人相聚的日常，鏡頭不只鎖定在專注飛訓的模樣，更走進軍眷的生活，看見他們等待飛官的眼神、輕聲叮嚀的語調，以及報喜不報憂的深情；此次MV雖聚焦於飛官的身影，這份情感亦屬於所有國軍官兵，他們無懼艱難，傾力守護的背後，是家人的理解、支持與陪伴。

請繼續往下閱讀...

國防部表示，為了呈現這份跨越藍天與家園的情感，軍聞社特別邀請空軍虎團主唱、時任空軍官校戰鬥訓練組教官江中豪中校獻唱，影片內容描述空軍第7聯隊朱偉銘少校、空軍第1聯隊黃濬桀中校與龔嗣傑上尉、海軍反潛航空大隊徐藝軒中尉、陸軍航空601旅林安倫上尉、602旅蘇椿詠中校與鄭羽筑少校等跨軍種飛行員，共同交織出屬於國軍的飛行故事，並向默默支持的軍眷們，獻上最高的敬意與感謝。

國防部指出，《飛行之外》在製作的核心上，不只是飛行的故事，更是關於全體官兵的守護與被守護的承諾，在軍人節前夕，向每一位在崗位上奮戰的官兵致敬，也向每一位軍眷獻上感謝。

配合職棒開球，《飛行之外》在台北大巨蛋的大螢幕上映。（國防部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法