讚台灣印度合作是「天作之合」 林佳龍盼雙邊推動簽署FTA

外交部長林佳龍強調，台灣與印度同為全球民主社會不可或缺的夥伴，雙方合作是「天作之合」。（資料照）

2025/08/27 19:37

〔記者黃靖媗／台北報導〕印度英文日報《政治家報》（The Statesman）近期刊出外交部長林佳龍專訪。林佳龍強調，台灣與印度同為全球民主社會不可或缺的夥伴，雙方合作是「天作之合」，希望台印能積極推動簽署自由貿易協定（FTA）。

林佳龍接受印度媒體《政治家報》專訪表示，台灣與印度都是全球民主社會不可或缺的夥伴，是「天作之合」。

林佳龍指出，目前有許多台灣企業正將投資從中國移往其他地區，而印度可能是極佳的選項；台灣與印度應積極推動自由貿易協定，建立全面性的經濟夥伴關係，同時因應美國總統川普宣布關稅政策所帶來的挑戰，他直言，簽署FTA將有助於台商尋求中國以外的投資選項，「我誠懇呼籲印度從戰略角度來思考這件事」。

針對近日中國外長王毅訪印期間，中國媒體聲稱印度外長蘇傑生（S. Jaishankar）認同「台灣屬於中國」，而印度嚴正否認「改變其對台立場」一事。林佳龍回應表示，北京對其他民主國家施壓毫無道理，尤其中國一方面持續擴大與台灣的貿易，另一方面卻向其他民主國家施壓減少與台灣的互動，他強調，「印度與台灣的關係聚焦於經濟、科技與文化交流，台印兩國經濟高度互補，中國為何要反對？」

林佳龍也嚴正駁斥北京一再聲稱台灣屬於中國的說法，強調台灣是一個擁有強大民主信譽的獨立國家，並直言「中國一天都沒有統治過台灣⋯⋯他們也許只是在寫小說」，「即便同一個謊言重複一百遍，它也不會成為真理」。

針對達賴喇嘛議題，林佳龍指出，台灣對這位西藏精神領袖懷有最高敬意，達賴喇嘛曾兩度造訪台灣，希望達賴喇嘛保持健康並能再次訪台。

