    首頁　>　政治

    為保護盧秀燕、謝典林願當小咖「黨主席」 謝衣鳯有意見

    國民黨立委謝衣鳯今晚明確表示，最適合擔任國民黨主席的人選還是現任主席朱立倫。意味反對弟弟謝典林參選黨主席。（截自謝衣鳯影片）

    國民黨立委謝衣鳯今晚明確表示，最適合擔任國民黨主席的人選還是現任主席朱立倫。意味反對弟弟謝典林參選黨主席。（截自謝衣鳯影片）

    2025/08/27 19:50

    〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨主席即將改選，彰化縣議會議長謝典林今天臉書貼文表示，為了保護台中市長盧秀燕、讓她把台中市長的工作做好做滿，平安下莊，他願意當個小咖「階段性、任務型」的黨主席。對此言論，身兼國民黨彰化縣黨部主委的立委、謝典林的姊姊謝衣鳯今晚解讀說明，謝典林不適合，最適合擔任黨魁的還是現任主席朱立倫。

    謝衣鳯說，謝典林要表達的是黨內有非常多重要人士，支持盧秀燕市長參選2028總統大選，這些人共同的看法，就是希望在2026之前有一個階段性的黨主席人選，然而，國民黨黨務工作非常繁重，尤其2026各縣市長選舉，誰擔任操盤角色，對國民黨來說也很重要，在此情況下，朱立倫就是非常適合的人選，足以擔任黨主席的角色。

    目前國民黨已多人表態參選黨主席，除了孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前立委鄭麗文、前國民黨副秘書長張雅屏、國民黨中央委員孫健萍等人之外，謝典林今表示自己參選的唯一目的，就是要當一個小咖的黨主席，在2026年12月24日自動請辭，隔天就能讓盧秀燕接任黨主席，代表國民黨參選2028。

    依照國民黨黨內選舉規定，參選黨主席登記費300萬元、保證金1000萬元，謝典林的父親、三大有線電視董事長謝新隆被媒體問及此事，用「不予置評」回應；謝衣鳯則以朱立倫才是最適合的黨主席人選，間接反對謝典林選黨主席。

