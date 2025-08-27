嚴審回復台灣身分遭中共嗆「綠色恐怖」 陸委會：不是想拿就可拿

陸委會今日表示，台灣身分是很珍貴的，要重新取得台灣身分，政府歷來都是很審慎的處理每個案件，台灣身分不是想拿就拿，想丟就丟。（資料照）

2025/08/27 19:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國人申辦中國身分證遭註銷台灣身分，內政部日前預告修正許可辦法，要回復台灣身分，須符合對台灣國防安全、國際形象有重大特殊貢獻，才能回復身分。中國國台辦今日嗆聲說，民進黨當局這些做法，是在加劇「綠色恐怖」；陸委會回應，「台灣身分不是想拿就可以拿，想丟就丟」。

根據「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法」修正草案，適用對象指在台灣原設有戶籍人民，因在中國設籍或領用中國護照，而喪失台灣身分者；但不包括中國人民取得台灣身分後，再轉換為中國身分者。

草案指出，為防止中共藉現行回復制度進行統戰滲透，因此增訂申請回復台灣身分，應有具體事證認定符合下列3種情況之一，包括對台灣國防安全、國際形象或社會安定有重大特殊貢獻；有助於台灣整體利益；或基於人道考量。

值得注意的是，草案增訂3種得不予核發、撤銷及廢止許可的狀況，包括現在或曾為中共從事具有任何政治性目的宣傳；曾有或現有違背中國政策或法令；有事實足認有危害國家利益之虞；該辦法的修正無需經立法院通過。

中國國台辦發言人朱鳳蓮今天嗆聲說，民進黨當局這些做法，是在加劇「綠色恐怖」，製造寒蟬效應，卑鄙無恥，不得人心。

對此，陸委會表示，台灣身分是很珍貴的，要重新取得台灣身分，政府歷來都是很審慎的處理每個案件，台灣身分不是想拿就拿，想丟就丟。

陸委會強調，內政部修正的回復許可辦法法制用語是「回復」，但實質上就是中國人士重新申請取得台灣身分，所以內政部只是參酌過往審查事例的經驗，將相關裁量因素明文化。

