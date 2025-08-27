宜蘭「 宜風風力」發電說明會取消 林茂盛：反對聲音見效

宜風陸域風力發電計畫說明會臨時取消，宜蘭代理縣長林茂盛（如圖）認為，反對聲音已有成效。（圖由宜蘭縣府提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜風陸域風力發電計畫原訂9月2日在宜蘭縣五結鄉成興村老人福利中心舉辦說明會，因成興社區發展協會不出租場地，說明會被迫取消。宜蘭縣代理縣長林茂盛（27日）指出，反對聲音已有初步成效，會跟人民站在一起共同努力。

宜風陸域風力發電計畫擬於宜蘭縣五結鄉及蘇澳鎮海岸線成立風力發電廠，設置14部陸域風力發電機，訂於9月2日召開說明會，不料，成興社區發展協會昨晚開會決議不出租場地，說明會被迫取消。

開發商台亞風能公司專案總監謝智超今天下午透過新聞稿指出，說明會依據環境部作業準則規定辦理，要向鄉親說明計畫內容，並蒐集各方意見，彙整到環境影響說明書後送主管機關審查，如今租借場地取消，說明會將延期辦理，擇期說明溝通。

台亞風能指出，他們目前在東部有規劃3個案場，包括台東的東成、東風風場、宜蘭的宜風風場，均處於地方意見蒐集與環境調查階段，台亞風能是民間再生能源業者，沒有任何政黨背景，請外界勿胡亂影射誤導鄉親。

林茂盛表示，這項計畫對宜蘭環境、文化、觀光、濕地保育等面向影響非常大，7月傳出時，縣府就強力反對，如今說明會取消，代表反對聲音有了初步成效，未來會持續努力，跟人民站在一起，勢必要守住宜蘭的好山好水。

宜風陸域風力發電計畫，擬於宜蘭縣五結及蘇澳海岸線設置14部風力發電機。（記者江志雄翻攝）

原訂9月2日召開的宜風陸域風力發電計畫說明會取消。（記者江志雄翻攝）

