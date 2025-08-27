須以「台灣省」發文註銷中配戶籍 陸委會：已數十人遭中共刁難

海基會日前致函海協會，希望協助註銷定居台灣的中國人士戶籍。中國國台辦發言人朱鳳蓮今天說，除非「民進黨當局」以「台灣省」名義向各省區市主管機關提出請求，否則中方不會接受。陸委會表示，被中共公安、公證等部門刁難不配合開立的案件，已有數十位當事人向政府陳情。（法新社檔案照）

2025/08/27 19:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕海基會日前致函對岸海協會，希望協助註銷定居台灣的中國人士戶籍。中國國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，除非「民進黨當局」承認「一個中國原則」，以「台灣省」名義向各省區市主管機關提出請求，否則中方不會接受。陸委會表示，被中共公安、公證等部門刁難不配合開立的案件，已有數十位當事人向政府陳情。

朱鳳蓮在國台辦記者會聲稱，兩會對話溝通機制早已停擺，原因眾所周知。只有回到「九二共識」共同政治基礎上，承認兩岸同屬一個國家、一個民族的事實，兩岸對話溝通機制才能重啟，協商解決具體事務。

朱鳳蓮指控，「民進黨當局」刻意針對在台定居落戶多年、甚至20多年的中配，在早已超過追溯期的情況下，要求他們限期補繳所謂「喪失原籍證明」，否則就註銷當事人台灣身分。這是典型的濫權妄為、與民為敵的行為，其目的是製造「兩國論」，為台獨分裂服務，已遭到島內輿論和台灣社會的抨擊和反對。

朱鳳蓮聲稱，中國公安機關始終「依法依規」處理有關居民戶籍事宜，為百姓排憂解難，但絕不意味著會助紂為虐。除非民進黨當局承認「一個中國原則」，以「台灣省」名義向各省區市主管機關提出請求，否則中方不會接受民進黨當局提出的此類所謂請求。

對此，陸委會表示，配合政府規定前往中國辦理喪失原中國籍證明的中配朋友，因中國各地方做法不一，而有被中共公安、公證等部門刁難不配合開立的案件，已有數十位當事人向政府陳情。

陸委會指出，政府為了協助在台的中配朋友獲得完整的台灣身分，透過兩岸兩會管道去函中方請其協助處理，以維持兩岸長期以來都各自堅持的兩岸單一戶籍制度。

