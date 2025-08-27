黃正弘交棒有玄機!海鯤號完成第3次海測前 台船新董事長先出任獨董

陳政宏6月30日先接任台船獨立董事。（擷取自成功大學官網）

2025/08/27 19:21

〔記者洪定宏／高雄報導〕就在潛艦海鯤號即將潛航測試之際，台船董事長黃正弘今天以家庭因素為由請辭獲准、歸建成功大學，改由同校系的成功大學系統及船舶機電工程學系系主任陳政宏副教授接任。

行政院今天公布內閣改組名單之後，台船公司於下午將近5點，發出新聞稿指董事長黃正弘考量家庭因素，在借調期滿前請辭獲准，將歸建成大。

據指出，回顧台船公司6月30日公布的董事會改選名單，赫見陳政宏出任獨立董事，黃正弘雖續任董事長兼董事，但外界從今天董事長異動消息臆測，黃正弘似乎早已透露交棒給陳正弘的訊息。

另外，海鯤號在7月3日完成第三次海測後，7月8日上午隨即移動到海昌廠房旁的大乾塢，至今已將近2個月，尚無出塢跡象，外界研判陳政宏仍在了解海鯤號的種種問題。

然而，長期觀察台美軍事的專家梅復興月前曾驚爆，海鯤號光電潛望鏡竟是承包商先借給台船，以滿足測試需求。梅復興質疑，即使這套光電潛望鏡通過所有測試，正式的光電潛望鏡交付後，是否要拆換再重新測試？台船丶海軍丶國防部未對外界說明真相，可能的後果誰負責？對於梅復興的質疑，軍方沒有回應。

依成功大學官網介紹，陳政宏擁有美國密西根大學造船及輪機工程博士學位，專業領域為紊流、二相流、船舶推進、雷射與光學測量，曾任美國密西根大學航太工程學系氣動力實驗室研究助理、美國馬里蘭大學機械工程學系博士後研究員，2006年起擔任成功大學系統及船舶機電工程學系助理教授，現為副教授，主要行政經歷都在成功大學博物館。

潛艦海鯤號進塢檢整。（資料照，讀者授權自由時報專用）

