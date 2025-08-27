參選國民黨主席？連勝文：4年前可能還有意願

連勝文（左）接受主持人黃光芹（右）《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。（圖由《中午來開匯》提供）

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席選舉在即，對於是否有意願承擔，國民黨副主席連勝文今日接受專訪表示，「4年前我可能還有意願，但4年之後已經累到不行」。

連勝文今（27日）接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪受訪表示，過去4年擔任副主席雖然責任不及黨主席，但已讓他感到精疲力竭，更難以想像黨主席需要承擔的壓力。他坦言，若有人願意跳出來為國民黨「買單」，願意承擔這樣的責任，他都十分敬佩。

「4年前我可能還有意願，但4年之後已經累到不行。」連勝文指出，這4年中他幾乎喉嚨沒有休息過，長期喊到聲帶受傷，國民黨這4年經歷3次大型選舉，包括縣市長選舉、總統大選，以及今年罷免案，這樣的高強度選舉壓力前所未有。

連勝文強調，黨內幹部多是背後支撐，願意出來扛責的人都值得敬佩，因為這是一個非常辛苦的工作，不僅要面對各種艱難挑戰，好事不多、壓力卻極大，需要的是遠大志向與願意犧牲的勇氣。

連勝文同時提醒，參選國民黨主席者應該「來真的」，而不是為了打知名度、募款，甚至幫他人出氣。他說，「這個黨已經經歷太多風風雨雨，好不容易在大罷免之後，大家覺得國民黨還有一線生機，不要再把黨主席選舉變成像定目劇一樣，每4年就來鬧一次，讓大家看戲。」

連勝文認為，國民黨正面臨的困境外界難以想像，情況比20年前、甚至馬英九或吳伯雄擔任主席時都更為艱難。因此他強調，若要參選，一定要事先想清楚嚴肅的問題，絕不是「選上之後再解決」，「國民黨現在需要的，是真正願意承擔的人。」參選人必須理解黨的困境，將焦點放在組織生存與發展，而不是個人利益或短期操作。

連勝文指出，國民黨沒有黨產可用，一切資源都必須依靠候選人與黨中央自行籌措，「不要再胡扯什麼黨產了，根本沒有這種東西。」他強調，基層候選人承擔極大壓力，黨中央雖屬於支援角色，但同樣必須背負沉重負擔。

連勝文指出，2000年至2008年間雖然國民黨並未執政，但相較之下仍有一定資源可運用，然而現在國民黨已「等於是被抄家」，不僅失去大部分黨產，還有不少黨工被起訴或遭羈押，黨務運作困境比過去更加危險。他坦言，過去甚至一度傳出「民進黨司法可能要抄國民黨黨部」的謠言，當時黨內已準備好面對衝突，壓力相當巨大。

「20年前我們是正規軍，現在我們就像游擊隊，有一餐沒一餐。」連勝文形容現況極為艱困，並直言現階段國民黨最需要的是有人願意為黨承擔與付出，而不是只著眼於個人的選舉利益，「拜託，現在需要幫助的是這個黨，不是你個人的選舉」。

