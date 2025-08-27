核廢料放二膽島議題惹議! 陳玉珍：須以金門鄉親民意為依歸

國民黨立委陳玉珍表示，針對核廢料貯存議題的發言，遭不少媒體斷章取義、誤導標題，以致外界誤解，對此，她向大家致歉。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕〕國民黨立委陳玉珍今天表示，核廢料貯存議題的發言遭不少媒體斷章取義、誤導標題，以致外界誤解，甚至造成鄉親不安，對此，她向大家致歉；她強調，對於核廢料這類高度爭議的議題，最終決策必須以「金門鄉親的民意」為依歸。

針對民進黨籍新北市議員林秉宥提出，將停機核電廠暫存的高階核廢料運到金門暫儲構想，陳玉珍26日回應媒體詢問時表示，可以評估放在沒有居民的二膽島，發言引發關注。

陳玉珍說，核廢料發言讓許多關心她的鄉親長輩不安，甚至一夜未眠，還去電提醒務必謹慎。她說，從地方擔任議員到中央立委，始終秉持「沒辦法，就想方法」的信念解決問題；面對行政機關常以「依法無據」推託，她也努力在合法的框架下，尋找可行的道路，讓陳情案有路可走、有法可依，以務實解決問題，絕不輕言放棄。

她說，對於核廢料這類高度爭議的議題，雖深知社會已難以理性對話，仍希望嘗試提出不同思考方向，她一再強調，最終決策必須以「金門鄉親的民意」為依歸。她從政以來，自認果決有行動力，但從來不是獨斷的人，而是願意傾聽、尊重專業、廣納意見的人。未來也會持續以「金門民意」與「金門福祉」為核心，謹慎面對每一項公共政策。

陳玉珍強調，未來她的服務熱忱不會減少，「沒辦法就想方法」的精神也一樣不變。

