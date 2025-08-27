酸綠批北市府用中製機器狗智商堪慮 李明賢：掃地機器人也資安外洩？

台北市政府新亮相的機器狗引起資安疑慮。（台北市政府提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市副市長李四川昨天（26日）曝光台北市政府使用智能機器狗巡檢人行道，機器狗卻被爆料來自中國宇樹公司，引發資安疑慮批評。國民黨台北市議員李明賢今天反批，照同樣邏輯的話，手機、掃地機器人都有資安疑慮，不是草木皆兵，而是智商堪慮。

李明賢發文說，台北市政府為落實人本交通而進行人行道普查，居然被抹紅有資安疑慮，這根本是吃飽太閒，照同樣邏輯使用包括手機、掃地機器人，甚至智慧抽水馬桶，恐都會資安外洩，這不只是草木皆兵，而是智商堪慮，「這些側翼不敢檢討敗選責任、也不敢檢討柯建銘，只敢拿不會吭聲的機器狗出氣，也是一絕」。

他指出，台北市若干人行道不足規定90公分淨寬，導致輪椅族無法通行，加上人行道變電箱、電桿或號誌等相關障礙物，導致行人走在人行道猶如跨越障礙，被外媒調侃是「行人地獄」。

因此，不分藍綠議員於議會質詢提出「能否有更科技方式來取代傳統人工」方式。他批，當廠商測試機器狗巡察人行道，馬上有綠營側翼質疑有國安疑慮，這根本是無病呻吟，關鍵在於機器狗只是移動基台，重點是核心檢測設備與AI技術都是台製，導入台灣研發的環景建模系統。

李明賢也質疑，所有街景人行道大小或障礙物，這有什麼國安疑慮？他舉例，高雄市政府舉辦活動使用中國製的無人機，高雄市長陳其邁都可以大方說「中國製的很正常，所有資安可全程掌握」，為何此刻綠營側翼緊咬台北的機器狗？這些側翼不敢檢討敗選責任、也不敢檢討柯建銘，只敢拿不會吭聲的機器狗出氣，真是莫名其妙。

他也補充，台北市人行道總長度超過1021公里，屬北市府轄管；電箱分屬於台電、或中華電信，但實際位置是人行道哪一端則沒有實際的統計；因此，在原先普查方式，採取人工巡查或騎單車方式來調查並定位，曠日廢時。

