買房移民台中百分百會過？市府：純屬業者誇大話術

2025/08/27 17:37

〔記者蔡淑媛、許國楨／台中報導〕網傳台中是中國人最好買房移民的台灣城市，有仲介業者強調只辦台中市，因能把看中的房子百分之百通過審核，對此，市府嚴正澄清與事實不符，相關說法純屬業者誇大話術，投資或取得土地權利皆需中央核准，另移民業務屬內政部移民署權責，與地方無涉。

台中市經濟發展局澄清，有關外資來台投資設立公司、增減資或轉投資，均須先向經濟部投資審議司提出申請並經審查核准，相關審查權責在中央，並非地方政府自行決定。

經發局強調，外國人、港澳或大陸地區人士來台投資，皆須依規定向經濟部取得投資許可；市府受經濟部委辦的公司登記業務，也都是依照經濟部訂定的公司法及相關規定辦理，並無較寬鬆或簡化程序。

地政局也說，大陸地區人民欲在台灣取得土地權利，必須依據內政部訂定的「大陸地區人民在台灣地區取得設定或移轉不動產物權許可辦法」申請核准。經市府初審、中央核准兩階段，並非外界謠傳的「百分百通過」。

地政局呼籲，市民朋友及大陸地區人士切勿聽信不實廣告或不肖業者花言巧語，應循合法途徑依規申請，以免受騙。

移民署中區事務大隊強調，此為網路謠言，不可聽信。

