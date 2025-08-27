批蔣萬安無視台灣科技團隊 吳欣岱：把納稅錢做為和中國公司打交情伴手？

針對台北市政府引進中國製機器狗，吳欣岱痛批市長蔣萬安將台灣人的納稅錢給中國賺。（本報合成，擷取自吳欣岱、李四川/臉書）

2025/08/27 17:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府近日引進「智能機器狗」協助人行道普查，宣稱可提升效率、精準收集數據，卻因機器本體為中國製造引發資安及國安爭議。台灣基進秘書長吳欣岱更痛批，市府此舉不僅無視資安問題，還讓本土科技團隊失去機會，甚至拿台灣人的納稅錢給中國賺。

吳欣岱今（27）日在臉書發文表示，機器狗事件除了資安隱憂外，最讓人難以接受的是，明明台灣擁有成熟技術與優秀團隊，市府卻將訂單交給中國企業，「在美國關稅動盪不安，中小型企業紛紛開始放無薪假的時候，蔣萬安卻選擇把這個訂單給中國賺，而不是讓我們的台灣公司發揮，這真的是苦民所苦嗎？還是急著把台灣人民的納稅錢，做為和中國公司打交情的伴手呢？」

吳欣岱指出，台灣是科技之國，研發團隊、中下游工廠品質都非常優秀，如今世界趨勢正積極去除紅色供應鏈，中國國民黨台北市長蔣萬安卻在台灣人最需要機會的時候，把這塊蛋糕給了中國杭州的宇樹公司，「讓他們發展機器狗來掃描台灣的城市地景，莫名其妙」。

最後，吳欣岱感嘆，週末家族旅遊時，聽到親戚的工廠同行紛紛即將倒閉，「這個機器狗計劃應該可以再讓更多優質公司留下來。」

