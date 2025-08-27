普發1萬最快本週五三讀 特別預算公布後1個月內發放

立法院長韓國瑜今天下午召集朝野黨團研商「因應台美關稅特別條例修正草案」。（記者田裕華攝）

2025/08/27 17:20

〔記者李文馨／台北報導〕立法院長韓國瑜今天下午召集朝野黨團研商「因應台美關稅特別條例修正草案」，經協商，朝野對發放時程達成共識，通過特別預算公布後1個月內開始執行，並於7個月內發放完畢的條文；但在野黨團反對強化電力系統200億元的預算，因此保留第6條及第9條條文，預計本週五於立法院會進行處理。

行政院提出的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，草案第3條新增200億元強化電力系統；為加強支持產業、照顧弱勢及發放現金作業，第6條將5450億元提高為5900億元；第9條明定普發現金自條例公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢。

請繼續往下閱讀...

國民黨團書記長王鴻薇指出，這次增加預算名目是「強化電網韌性」，但2021年時，台電就有10年強化電網韌性計畫，金額高達5645億元，該計畫到今年7月底為止進度是32.02%，目前實際進度略有超前。她也說，災後重建條例也有強化電網韌性，總計超過100億元，兩項合計金額已經非常高，韌性特別條例再要200億元，沒有特別意義，認為強化電網韌性根本不缺錢。

民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨團不同意強化電網系統支出，理由是因為電網早就該做、本來就做，持續在做，反對行政院用這個名目要錢，並質疑拒絕後，側翼網軍會批評他們要弱化台灣、弱化電網。他也提到，民眾黨團會提出附帶決議，要求200億元應增加對勞工、農漁民的照顧。

受邀列席的台電董事長曾文生發言時說，10年的5600億元的預算，是因為2022年發生很大的電網事故，龍崎以南電廠跳機、全部停電，台電在此之後做了長期規劃，把過去為了效率而全國融通的電網做分隔，也拉了很多電路到科學園區，強調這些是民眾和產業需求帶動用電增加。

曾文生也說，200億元包含擴張產業園區供電，並將關鍵節點地下化。此外，他指出，颱風過往都從東邊來，花東、台九線等地下化的程度，比西岸的雲嘉南來的高，這次連台9線、台11線及台17、台19，台電編了69億元要去做相關地下化工作。

經協商，朝野對第9條發放時程達成共識，不過在野黨團反對新增200億元強化電力系統的預算，韓國瑜最終裁示，第9條按照協商通過，第3條、第6條保留送院會處理。

此外，國民黨團、民眾黨團提出附帶決議，將條例經費上限自新台幣5450億元增加250億元，提高至新台幣5700億元，其中預留200億元用以強化對產業支持、擴大協助範圍並滿足各產業需求；另增列40億元，以加強對弱勢族群之照顧及關懷服務，應確保所預留之200億元中，不低於40億元用於勞工安定就業措施，另不低於50億元用於農業與產業發展支持。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法