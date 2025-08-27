史上最年輕政院秘書長！張惇涵3大原因獲蔡賴2總統拔擢

44歲總統府副秘書長張惇涵今證實將成為史上最年輕政院秘書長。（取自張惇涵臉書）

2025/08/27 17:22

〔記者陳昀／台北報導〕行政院今天公布人事，44歲總統府副秘書長張惇涵確定成為史上最年輕政院秘書長，黨政人士分析張深受蔡、賴兩位總統倚重，並入列民進黨中生代接班梯隊的3大原因，雷厲風行、使命必達的張惇涵，在總統府3大委員會等重大政策都有其身影，未來將肩負府院統籌溝通協調重責。

張惇涵在社群發文表示，謝謝大家的關心，無論做任何工作，他都是決策時冷靜想想，決定後全力衝衝衝。「效率、效率、效率，隊形調整，行動創新是核心，但會更加強溝通、更加速執行！」間接證實即將接任行政院秘書長的消息。

請繼續往下閱讀...

張惇涵將成為史上最年輕行政院秘書長，黨政人士分析有3大原因，首先，張惇涵作風雷厲風行，輔佐政策擬定與推動「使命必達」，是民進黨中生代重要的接班梯隊，熟諳溝通協調的能力，是民進黨政治專業幕僚養成，從地方到中央一路重點培養，象徵中生代穩健接棒、開創新局。

第二，總統府3大委員會從無到有、精準執行，黨政人士指出，賴總統上任滿月推動3大委員會，秉持跨領域、跨世代、跨立場，以及社會參與平台、社會溝通橋樑、政策效能引擎3大目標，張惇涵是從無到有、規劃輔佐的關鍵幕僚，第一場委員會推動至今進度管考、社會溝通、政策擬定，皆展現精準執行力。

第三，溝通協調能力獲賴清德總統、蔡英文前總統肯定重用，並在重大政策承先啟後。黨政人士表示，橫跨英賴，許多重大政策都有張惇涵的身影，前後任總統的政策對接、亮點盤整延續，都是由張承先啟後，如補助私立大專院校生學費、以拉近公私立學校學雜費差距，當時蔡總統正是指派張惇涵從旁協助，與行政院和主管單位教育部來回協調，因此產出政策方案並具體落實。

此外，政府近年重大計畫「基隆軍港西遷」，張惇涵也從旁督軍，據悉，因為張惇涵是基隆人，蔡前總統當初指示他盯工程會進度，去年賴清德總統上任後，也前往基隆勗勉海軍131艦隊，肯定「基隆軍港西遷」相關工程都按照期程確實執行中，後續也將陸續完工，落實國防、基隆港、基隆市三贏目標。

另外，賴總統上任為了促進五院和諧，從指派立法院長韓國瑜擔任赴美慶賀團團長，到五院國政會商等，張惇涵也扮演居中溝通要角；蔡總統卸任前曾邀約朱立倫、柯文哲2位黨主席在總統府會談，張也居間溝通。黨政人士說，未來將借重張惇涵擔任政院秘書長，擔任府院統籌溝通協調靈魂人物。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法