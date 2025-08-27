為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    新北市長選舉黨內民調最高 李四川：若非我不可也不排斥

    台北市副市長李四川今參加廣播節目談國民黨主席選舉以及明年縣市選舉。（中廣千秋萬世節目提供）

    台北市副市長李四川今參加廣播節目談國民黨主席選舉以及明年縣市選舉。（中廣千秋萬世節目提供）

    2025/08/27 17:16

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市副市長李四川今（27）參加廣播節目談到國民黨主席選舉以及明年縣市選舉，提到國民黨的問題是老人不退、年輕人不敢選或不能選，他認為老人不是問題，而是要傳承，這樣組織才有生氣，更鼓勵黨內年輕人選黨主席或是縣市長。關於新北市長選舉，李四川說，現階段還是以台北市政為主，如果要承擔並不會排斥，「現在黨要我去選舉，我說no，大概也是我違背過去勸別人選舉。」

    李四川談到國民黨主席選舉，稱自己最不喜歡談黨的事情，「離開黨部將近10年，我是做工程的，對黨也不是這麼熟悉。」不過他看到這麼多人願意承擔黨主席位置，他認為是好處，並強調國民黨是民主政黨，沒有非誰莫屬，最重要的是取得人民的信任跟支持。他也分享過去擔任秘書長的經驗，徵召許多年輕人，期待年輕人可以改變國民黨，而不是打敗民進黨。

    李四川認為，國民黨的問題是老人不退、年輕人不敢選、不能選，老人不是問題，而是要傳承，這樣組織才有生氣，要來選黨主席就由黨員來做決定。李四川也鼓勵蔣萬安要成立比較年輕的團隊，年紀大、有經驗的可以傳承，不管組織或是市政推展都是好事。他也大讚，蔣市長的論述，可以帶領台北市走向國際化。

    李四川現在也是新北市國民黨內民調最高，對於是否會選新北市長回應，雖然家人從頭到尾都反對，「但如果非我不可的話，我不會排斥。我曾經勸人家去選舉，現在黨要我去選舉，我要說no，大概也是我違背我當時候勸人家選舉的時候。」李四川說，不管是縣市長選舉或是黨主席選舉，都鼓勵國民黨的中壯年世代勇於挑戰，把國民黨招牌擦亮，讓全民信任、支持，也能夠讓市民安居樂業，自然就有資源跟力量，所以不用擔心財務這些狀況，這些都是其次。

