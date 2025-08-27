網瘋傳將代表民進黨選彰化縣長 陳素月說話了

網傳名單中代表民進黨參選彰化縣長的立委陳素月（中）強調，黨內應由民調定輸贏，「徵召」已無空間。（記者顏宏駿攝）

2025/08/27 16:59

〔記者顏宏駿／彰化報導〕823公投及罷免結束，網路瘋傳「綠營縣市長提名人選名單」，雖然民進黨中央已經澄清「這是假訊息」，但名單仍在彰化縣境內流傳。名單中代表民進黨參選彰化縣長的立委陳素月今天表示，距離提名還有一段時間，黨內有一定的提名規則，彰化縣已有4名選將（陳素月、黃秀芳、林世賢、邱建富）表態，自然不宜進行徵召提名，最好的辦法就是利用民調定輸贏。

陳素月說，中央已組成2026縣市長提名小組，黨內有一定的提名機制和辦法，彰化縣長由誰出馬，預料明年農曆年前底定，在這之前，難免會有人以各種方式影響輿論或進行政治操作。

請繼續往下閱讀...

她認為，彰化縣已無「徵召提名」空間，依黨內規則，過去都是黨內同志均無意願出馬，才由黨中央出面徵召特定人選，既然今天已有4名選將表達意願，自然以民調來定輸贏。

她表示，提名的大方向就是「民調」，因此「兄弟爬山，各自努力」是她對黨內提名選舉的心態，相信其他選將也應該跟她有一樣的想法，所以勤跑基層、拉高知名度和民調數字是現階段最重要工作。黨內同志較量，難免激起火花，她的原則就是不攻擊同志，用服務和過去的成績爭取選民認同，未來團隊會把重點放在北彰化，希望打開知名度，最後在民調脫穎而出，她有豐富的民代經驗，有信心扮演好縣長的角色。

