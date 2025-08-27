為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    立院各黨支持「無期徒刑最重不得假釋」 刑法修正案再開公聽會

    立法院司法及法制委員會今天併案審查「中華民國刑法第七十七條條文修正草案」等8案。（記者楊心慧攝）

    立法院司法及法制委員會今天併案審查「中華民國刑法第七十七條條文修正草案」等8案。（記者楊心慧攝）

    2025/08/27 16:47

    〔記者楊心慧／台北報導〕立法院司法及法制委員會今天併案審查「中華民國刑法第七十七條條文修正草案」等8案，各黨立委支持「無期徒刑不得假釋」，但民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤認為應要有更多配套；國民黨籍召委吳宗憲表示，既然大家認為要多討論，就加開公聽會，盼修法盡快過關。

    民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，2013至2022年間，無期徒刑的犯人平均服刑僅17.9年，很多人連假釋的法定最低門檻都沒達到，假釋應該徹底檢討，一步步推動改革；他也批評，行政院前陣子都在搞大罷免，正事不幹，全民關注的法案，連行政院版本都沒提出。

    吳宗憲建議無期徒刑分為三級，第一級終身監禁不得假釋、第二級40年後才可申請、第三級則維持現行25年規定，盼藉此維護司法正義。

    吳思瑤指出，支持終身監禁制度，但反對草率修法，應要有各種版本，以及要有所配套才能上路；她也建議應該從無期徒刑假釋制度的層級化全面下手，包含刑法、刑事訴訟法、法院組織法、監獄行刑法都應該要修。

    法務部長鄭銘謙回應，法務部已有相關修法草案，包含刑法、監獄行刑法等，也已送行政院，目前已到最後階段，待院會通過後，就會送到立法院審議。

    最後吳宗憲宣布，多位委員建議開公聽會，了解各界意見，因此將另定期繼續審查，並再加開公聽會、以最快速度召開，盼盡快修法過關。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播