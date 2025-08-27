立院各黨支持「無期徒刑最重不得假釋」 刑法修正案再開公聽會

立法院司法及法制委員會今天併案審查「中華民國刑法第七十七條條文修正草案」等8案。（記者楊心慧攝）

2025/08/27 16:47

〔記者楊心慧／台北報導〕立法院司法及法制委員會今天併案審查「中華民國刑法第七十七條條文修正草案」等8案，各黨立委支持「無期徒刑不得假釋」，但民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤認為應要有更多配套；國民黨籍召委吳宗憲表示，既然大家認為要多討論，就加開公聽會，盼修法盡快過關。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，2013至2022年間，無期徒刑的犯人平均服刑僅17.9年，很多人連假釋的法定最低門檻都沒達到，假釋應該徹底檢討，一步步推動改革；他也批評，行政院前陣子都在搞大罷免，正事不幹，全民關注的法案，連行政院版本都沒提出。

請繼續往下閱讀...

吳宗憲建議無期徒刑分為三級，第一級終身監禁不得假釋、第二級40年後才可申請、第三級則維持現行25年規定，盼藉此維護司法正義。

吳思瑤指出，支持終身監禁制度，但反對草率修法，應要有各種版本，以及要有所配套才能上路；她也建議應該從無期徒刑假釋制度的層級化全面下手，包含刑法、刑事訴訟法、法院組織法、監獄行刑法都應該要修。

法務部長鄭銘謙回應，法務部已有相關修法草案，包含刑法、監獄行刑法等，也已送行政院，目前已到最後階段，待院會通過後，就會送到立法院審議。

最後吳宗憲宣布，多位委員建議開公聽會，了解各界意見，因此將另定期繼續審查，並再加開公聽會、以最快速度召開，盼盡快修法過關。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法