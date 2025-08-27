稱九二共識是兩岸核安協議前提 陸委會批：對岸一再設置政治障礙

陸委會。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕關於台灣若重啟核電，中國是否可能在「海峽兩岸核電安全合作協議」基礎上與台灣展開合作？中國國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，民進黨當局不承認「一個中國原則的九二共識」，給相關協議執行設置了障礙；陸委會回應，對岸一再設置政治障礙，我們表示遺憾。

8月23日「重啟核三公投」失敗，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前喊話，台灣應該投資核能，使用能源不該被汙名化。

朱鳳蓮在國台辦記者會指出，「海峽兩岸核電安全合作協議」（2011年）是在「九二共識」的共同政治基礎上簽署並實施的。

朱鳳蓮提及，民進黨當局不承認「一個中國原則的九二共識」，單方面破壞兩岸共同政治基礎，導致兩岸兩會對話協商停擺，也給相關協議執行設置了障礙。

朱鳳蓮說，我們堅持以人民為中心的發展思想，對攸關兩岸民眾健康安全的重要事項，均高度重視、認真負責，及時妥善應對處理，盡最大努力維護兩岸同胞權益。

對此，陸委會表示，兩岸各項協議旨在處理兩岸人民往來的各種實際問題，不應與政治掛勾。我們對於對岸一再設置政治障礙表示遺憾。

